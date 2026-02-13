El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este viernes que respetará la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo por decreto. Además, convocó a una “reunión de concertación” para expedir uno nuevo, como se lo ordenó el tribunal. El Consejo de Estado ordenó suspender el decreto con el que el Gobierno aumentó en un 23,7% el salario mínimo para este año. Gustavo Petro aseguró en X que “el decreto transitorio” que le pidió el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, “seguirá las órdenes de la Constitución”. Luego de algunos rumores de una estrategia delineándose en el Gobierno, Petro confirmó que respetaría el fallo. “Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, añadió el mandatario, quien afirmó que el Ministerio de Trabajo “hará una reunión de concertación de inmediato”. Petro también pidió un encuentro de los miembros de “la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, mientras que políticos de izquierda llamaron a los trabajadores a protestar en las calles en defensa del aumento del 23,7%. El Consejo de Estado ordenó al Gobierno que emita “un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso” ya que, por su alto impacto económico, el aumento del mínimo ha sido demandado por empresarios y juristas. En ese sentido, Petro afirmó que “la reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del ‘salario vital’ en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”. “Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”, añadió el mandatario. Petro ya se había pronunciado en su cuenta de X después de que el Consejo de Estado informara la suspensión del decreto que establecía el salario mínimo para 2026. Sin mencionar directamente el fallo, publicó un mensaje con fuerte contenido político en la mañana del 13 de febrero. “Ay de Dios del que se atreva a elegir su propio verdugo. Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social. Es la hora de los pueblos. Se elige al verdugo si se vende el voto”, escribió el mandatario. Más tarde, reiteró su defensa del salario vital al señalar: “Para quienes decían que con el salario vital se desplomaba el empleo, aquí uno de los principales bancos de EE. UU. ve un panorama muy sólido para el empleo”.