Gobierno recaudó $7,59 billones para atender la emergencia climática, pero la Contraloría alertó por la baja ejecución de los recursos.

El organismo advirtió retrasos en la ejecución del dinero y pidió acelerar las inversiones.

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Aunque el Gobierno Nacional logró recaudar $7,59 billones mediante las medidas tributarias extraordinarias creadas para enfrentar la Emergencia Económica, Social y Ecológica por la temporada invernal, la Contraloría General de la República aseguró que esos recursos prácticamente no se han traducido en inversiones para atender a las comunidades afectadas. El organismo de control alertó que, pese al avance en el recaudo, persisten demoras en la firma de convenios, ausencia del plan oficial de acción y falta de pagos por parte de las entidades encargadas de ejecutar el presupuesto.

El informe, con corte al 18 de junio de 2026, concluye que el recaudo representa un avance importante frente a la meta prevista para financiar la emergencia. Sin embargo, la baja ejecución de los recursos mantiene en alerta al ente de control, que advirtió riesgos para la recuperación de los territorios afectados por el frente frío.

¿Por qué la Contraloría alertó por la ejecución de los recursos de la emergencia climática?

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Contraloría, el Gobierno había recaudado $7,59 billones, equivalentes al 87,5 % de la adición presupuestal aprobada para responder a la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias.

No obstante, el organismo señaló que ese monto todavía está por debajo de los $8,68 billones incorporados al Presupuesto General de la Nación para financiar las intervenciones previstas durante el segundo semestre del año.

La principal preocupación no está en el recaudo, sino en la ejecución. Según la entidad, aunque varias instituciones ya cuentan con disponibilidad presupuestal y los recursos fueron incorporados formalmente al presupuesto, no se evidencia un avance significativo en obligaciones adquiridas ni en pagos efectivos, lo que retrasa la llegada de las inversiones a las zonas afectadas.

Gobierno recaudó $7,59 billones para atender la emergencia climática, pero la Contraloría alertó por la baja ejecución de los recursos. Presidencia de Colombia

¿Qué encontró la Contraloría sobre el manejo de los recursos para atender el frente frío?

El órgano de control explicó que el dinero obtenido mediante el impuesto al patrimonio y otros mecanismos tributarios extraordinarios permanece, en gran parte, sin convertirse en obras, contratos o ayudas para las comunidades golpeadas por la temporada de lluvias.

Uno de los puntos que más inquieta a la Contraloría corresponde a los recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el informe, varios convenios indispensables para ejecutar las inversiones todavía continúan en proceso de estructuración, situación que ha impedido iniciar oportunamente las intervenciones en los territorios afectados.

Además, la entidad advirtió que, varios meses después de la declaratoria de la Emergencia Económica mediante el Decreto 0150 de 2026, el Gobierno aún no ha presentado el Plan de Acción Específico, documento que debe definir responsables, cronogramas, metas y acciones para atender la emergencia.

¿Qué entidades del Gobierno presentan ejecución nula de los recursos?

La Contraloría identificó varios sectores donde, hasta la fecha del informe, no se registran obligaciones ni pagos con cargo a los recursos aprobados para enfrentar la emergencia climática.

Entre las entidades y sectores con ejecución nula aparecen:

Transporte.

Ambiente.

Minas y Energía.

Salud.

Bomberos.

Prosperidad Social.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En el caso de Vivienda y Educación, el organismo reconoció que existen avances administrativos relacionados con certificados presupuestales, pero aclaró que todavía no se reportan compromisos financieros ni desembolsos efectivos.

¿Qué pidió la Contraloría al Gobierno Nacional?

Frente a este panorama, la Contraloría anunció que continuará ejerciendo vigilancia preventiva y control fiscal sobre los recursos destinados a la atención de la emergencia climática.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para acelerar la formalización de los convenios pendientes, poner en marcha las inversiones aprobadas y presentar cuanto antes el Plan de Acción Específico que permita hacer seguimiento a la destinación de los recursos públicos.

El organismo insistió en que cada peso recaudado mediante las medidas tributarias extraordinarias debe utilizarse exclusivamente para atender la recuperación de las comunidades afectadas por la temporada invernal y evitar que los retrasos comprometan la ejecución de las obras y ayudas previstas.