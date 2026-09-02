Abelardo De La Espriella confirmó un fuerte golpe contra las disidencias de Iván Mordisco: cayó alias Tigre y hay 23 muertos

Confirman la muerte de alias ‘Tigre’, hombre de confianza de Iván Mordisco, y De La Espriella lanza una advertencia: “Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, entregó este miércoles 2 de septiembre un nuevo balance de la Operación Azarías, desarrollada en Miraflores, Guaviare, contra una estructura de las disidencias de las Farc vinculada a Iván Mordisco.

Según la información comunicada por el mandatario, la operación dejó 23 integrantes de la organización muertos y seis capturados. Entre las bajas fue identificado alias Tigre o Pintado, señalado como cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y uno de los objetivos del operativo.

De La Espriella calificó la ofensiva como uno de los golpes más importantes ejecutados por la Fuerza Pública contra estas estructuras durante los últimos 12 años y anticipó que las operaciones continuarán.

Operación Azarías: cuál fue el resultado de la ofensiva en Guaviare

El operativo se desarrolló en el municipio de Miraflores, en el departamento de Guaviare, y estuvo dirigido contra el Frente Carolina Ramírez, estructura subordinada a Iván Mordisco.

El balance actualizado informado por el Gobierno comprende:

23 integrantes muertos.

Seis personas capturadas.

Un menor de edad recuperado, que quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Incautación de armas, explosivos y material de guerra.

Entre los capturados se encuentra alias Víctor, identificado por el presidente como uno de los principales cabecillas de la estructura.

El nuevo reporte actualiza las cifras preliminares difundidas anteriormente sobre la operación, que inicialmente daban cuenta de 20 muertos y cinco capturados.

Quién era alias Tigre o Pintado

Uno de los principales resultados de la operación fue la muerte de alias Tigre o Pintado. De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, era cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y estaba subordinado a Iván Mordisco.

De La Espriella señaló además que el grupo había desarrollado acciones armadas en departamentos como Guaviare, Putumayo y Caquetá, entre ellas ataques contra integrantes del Ejército y la Armada. El mandatario también responsabilizó a la estructura del reclutamiento forzado de menores en esas regiones.

De La Espriella anunció que continuarán las operaciones

Tras presentar los resultados, el presidente aseguró que el Gobierno mantendrá las acciones contra las organizaciones armadas ilegales y particularmente contra las estructuras comandadas por Iván Mordisco.

“Es apenas el comienzo porque vamos por más”, manifestó De La Espriella al referirse a la Operación Azarías.

La ofensiva se produjo en un contexto de intensificación de las operaciones militares en Guaviare. La Operación Azarías fue ejecutada el 30 de agosto contra el Frente Carolina Ramírez en la zona de Miraflores.