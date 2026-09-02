La UNGRD anunció una ayuda económica de hasta $3.151.629 para familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia. El beneficio se entregará durante tres meses y tendrá requisitos específicos para acceder.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) anunció un apoyo económico temporal para las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026. La ayuda está destinada a los hogares que perdieron su vivienda o que no pueden habitarla como consecuencia de la emergencia.

El beneficio se entregará durante tres meses y será otorgado por hogar, no por cada integrante de la familia. El monto mensual dependerá de la categoría del municipio donde residían los damnificados y podrá alcanzar los $1.050.543 por mes.

Para acceder a la transferencia existen requisitos específicos y las alcaldías tendrán un papel central en la certificación de los beneficiarios. Además, la Ungrd estableció una fecha límite para consolidar el Registro Único de Damnificados y alertó sobre intentos de estafa relacionados con supuestos pagos.

¿Quiénes pueden recibir la ayuda económica de la Ungrd?

El apoyo está dirigido a los jefes de hogar que figuren en el Registro Único de Damnificados correspondiente al terremoto del 10 de agosto. También deberán demostrar que residían en el municipio al momento de la emergencia y que la vivienda registrada como residencia quedó destruida o fue declarada no habitable.

La UNGRD anunció una ayuda económica de hasta $3.151.629 para familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia. El beneficio se entregará durante tres meses y tendrá requisitos específicos para acceder.

Las alcaldías serán las encargadas de presentar las solicitudes ante la Ungrd y certificar que los hogares cumplen las condiciones establecidas. Posteriormente, la entidad realizará cruces de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras bases de datos para verificar las identidades, detectar inconsistencias y evitar que un mismo hogar reciba el beneficio más de una vez.

¿Cuánto dinero entregará la Ungrd y hasta cuándo se puede ingresar al registro?

El monto de la transferencia variará según la categoría territorial del municipio. En los municipios de categorías uno y dos y en los distritos especiales, el apoyo será de $1.050.543 mensuales. En las categorías tres y cuatro llegará a $875.452,50 por mes, mientras que en las categorías cinco y seis será de $787.907,25 mensuales. En todos los casos, el pago está previsto durante tres meses, por lo que el máximo acumulado por hogar será de $3.151.629.

La Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026 estableció los cortes para el Registro Único de Damnificados. El cierre definitivo está previsto para el 4 de septiembre de 2026, por lo que las alcaldías deben completar el cargue de la información antes de esa fecha. La Ungrd también pidió precaución ante correos y mensajes falsos que ofrecen supuestos giros: recomendó no abrir enlaces, entregar datos personales ni realizar pagos y consultar únicamente los canales oficiales de la entidad.