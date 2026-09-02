Operativos de la Fuerza Pública contra estructuras del crimen organizado en Colombia. (Fuente: Gobierno de Colombia).

La Fuerza Pública reportó nuevos resultados en las operaciones adelantadas contra organizaciones criminales y el narcotráfico en distintas regiones del país. En las últimas 24 horas se registraron 18 capturas, siete sometimientos a la justicia, cuatro menores recuperados y la muerte de un integrante del Clan del Golfo durante los procedimientos.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró además que ningún integrante de la Fuerza Pública murió o resultó herido durante las acciones.

Golpe al Clan del Golfo dejó capturas y material incautado

Uno de los principales resultados se produjo en Zaragoza, Antioquia, donde tropas del Ejército Nacional adelantaron una operación contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo.

El procedimiento dejó dos integrantes de la organización capturados, uno sometido a la justicia y un menor de edad recuperado. Además, las autoridades ubicaron un depósito ilegal y desmantelaron una central de comunicaciones que, según el reporte oficial, estaría al servicio de la estructura criminal.

Durante la operación fueron incautados ocho fusiles, dos pistolas, 1.330 cartuchos, 1.200 detonadores, 731 metros de cordón detonante y nueve granadas improvisadas que, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno, serían utilizadas mediante drones.

Un golpe al Clan del Golfo por el Gobierno de De La Espriella dejó capturas y material incautado.

Fuerza Pública incautó más de 3 toneladas de marihuana

Los operativos también estuvieron dirigidos contra las actividades relacionadas con el narcotráfico. De acuerdo con el balance presidencial, las autoridades incautaron 3.316 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cocaína, 25 kilogramos de base de coca y 1.120 kilogramos de hoja de coca .

A esto se sumó la destrucción de cinco laboratorios y la incautación de miles de insumos y plántulas presuntamente destinados a la producción de estupefacientes.

Gobierno reporta más de 12.500 capturas desde el 7 de agosto

De La Espriella también entregó un balance acumulado desde el 7 de agosto, fecha en la que asumió el poder. Según las cifras divulgadas por el mandatario, durante ese periodo la Fuerza Pública ha realizado 12.575 capturas y ha incautado 38.637 kilogramos de estupefacientes.

El reporte también registra 1.318 armas de fuego retiradas de circulación y 1.089,8 hectáreas de cultivos de coca erradicadas.

El presidente sostuvo que la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo una de las prioridades de su administración y aseguró que las operaciones contra las organizaciones criminales continuarán en diferentes regiones del país.