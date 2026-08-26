Tiendas D1 tiene la carry-on ideal para viajar al exterior: cuesta menos de $125.000 y aguanta hasta 10 kg.

Viajar al exterior implica organizar el equipaje con atención, especialmente cuando se busca llevar una maleta que pueda trasladarse con facilidad y permita aprovechar al máximo el espacio disponible. En ese contexto, Tiendas D1 ofrece una alternativa carry-on de 20 pulgadas que se destaca por su tamaño y capacidad de carga.

Se trata de la Maleta Carry On RedFlag X1 U, un modelo rígido fabricado en polipropileno que admite una carga máxima de 10 kg. Además, incorpora diferentes espacios para distribuir las pertenencias y un compartimento frontal destinado al computador portátil.

Así es la maleta carry-on que ofrece Tiendas D1

La RedFlag X1 U tiene unas dimensiones de 35 x 22 x 55 centímetros y está diseñada para facilitar el traslado durante viajes y desplazamientos. Su estructura exterior está fabricada completamente en polipropileno, mientras que el interior cuenta con un forro de poliéster.

Uno de sus principales diferenciales es la distribución interna. La maleta incorpora correas cruzadas y divisores, elementos que permiten separar y mantener en su lugar prendas, accesorios y otros objetos durante el viaje.

Además, dispone de un compartimento frontal para computador portátil, una característica que puede resultar especialmente útil para quienes necesitan llevar dispositivos electrónicos sin tener que utilizar un bolso adicional.

Tiendas D1 tiene la carry-on ideal para viajar al exterior: cuesta menos de $125.000 y aguanta hasta 10 kg. Tiendas D1

¿Cuánto cuesta la maleta de D1 y cuánto puede cargar?

El modelo tiene un precio publicado de $124.900 pesos colombianos. La capacidad máxima de carga indicada para la maleta es de 10 kilogramos.

Su formato de 20 pulgadas busca ofrecer una alternativa compacta para quienes prefieren viajar con equipaje de dimensiones reducidas. De todos modos, antes de utilizarla como equipaje de cabina en un vuelo internacional, es importante comprobar las medidas y el peso permitidos por la aerolínea elegida, ya que estas condiciones pueden variar entre compañías.

Qué características tiene la carry-on de Tiendas D1

Además de su estructura rígida, la maleta incorpora distintos elementos destinados a mejorar la organización del equipaje. Entre sus principales características se encuentran:

Marca: RedFlag.

Modelo: X1 U.

Tamaño: 20 pulgadas.

Dimensiones: 35 x 22 x 55 centímetros.

Material exterior: polipropileno.

Material del forro: poliéster.

Carga máxima: 10 kg.

Interior: correas cruzadas y divisores.

Compartimento frontal: espacio para computador portátil.

Cantidad: una unidad.

El diseño apunta principalmente a quienes buscan concentrar sus pertenencias en una sola pieza de equipaje y mantener separados los diferentes elementos que llevan durante el viaje.

Una opción para viajes cortos y al exterior

Por sus dimensiones, capacidad y distribución interna, la carry-on RedFlag X1 U puede resultar práctica para viajes cortos o para quienes prefieren complementar su equipaje con una pieza pequeña. El compartimento frontal para computador también suma funcionalidad para desplazamientos de trabajo o vacaciones.

El producto se encuentra disponible en la tienda online de D1 por $124.900, aunque el precio y la disponibilidad pueden variar según la comercialización del producto.