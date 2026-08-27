Fuerte temblor sacudió a Colombia este jueves 27 de agosto: fue de magnitud 4,4 y se sintió en Cali y el suroccidente

Colombia vuelve a sentir un temblor de magnitud 5,1 dos semanas después del gran terremoto: estas son las localidades afectadas

Un fuerte temblor volvió a sacudir a Colombia durante la mañana de este jueves 27 de agosto. El movimiento se sintió con especial intensidad en Cali y otras zonas del suroccidente del país, donde incluso se registraron evacuaciones de edificios.

El movimiento ocurrió en medio de una jornada marcada por la actividad sísmica en distintas zonas del territorio. Durante las primeras horas del jueves ya se habían registrado varios eventos en Chocó y Santander.

Temblor en Colombia: de cuánto fue y dónde estuvo el epicentro

Según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se produjo a las 10:25 a. m. y alcanzó una magnitud de 4,4.

El epicentro fue localizado en Istmina, Chocó, y el movimiento tuvo una profundidad de 43 kilómetros. Además, se ubicó a 17 kilómetros de Sipí, 49 kilómetros de Nóvita y 56 kilómetros de El Dovio, en Valle del Cauca.

De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento se percibió con fuerza en Cali y el suroccidente colombiano. En la capital del Valle del Cauca, varios edificios fueron evacuados tras sentirse el temblor.

Dos nuevos sismos se registraron minutos después

La actividad sísmica continuó después del movimiento de magnitud 4,4. A las 10:36 a. m., el SGC registró un sismo de magnitud 3,4 en Venezuela, cuyo epicentro se ubicó a 55 kilómetros de Pueblo Nuevo-El Chivo.

Fuerte temblor sacudió a Colombia este jueves 27 de agosto: fue de magnitud 4,4 y se sintió en Cali y el suroccidente Magnific

Cinco minutos después, a las 10:41 a. m., se produjo otro movimiento en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, esta vez de magnitud 2,7 y con una profundidad de 42 kilómetros.

De esta manera, entre el temblor de 4,4 registrado en Istmina y el de 2,7 ocurrido en Medio San Juan transcurrieron apenas 16 minutos.

¿Cuántos temblores se registraron este jueves 27 de agosto?

Antes del movimiento de Istmina, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana ya se habían registrado sismos en Panamá, Chocó y Santander.

Entre ellos hubo movimientos en Sipí, Piedecuesta, San Vicente de Chucurí y Simacota. Hasta el momento de la publicación de los reportes, el sismo de magnitud 4,4 con epicentro en Istmina era el de mayor magnitud registrado durante este jueves en territorio colombiano.

Además, el movimiento se produjo un día después del sismo registrado el miércoles a las 11:45 a. m. en Los Santos, Santander, que alcanzó una magnitud de 5,1.