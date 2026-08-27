La sartén incluye tapa de vidrio y está disponible en dos colores (Fuente: edición propia).

Es oficial: un nuevo lunes se convierte en feriado y este mes tendrá otro fin de semana largo

Tiendas D1 sorprendió a sus clientes en Colombia con una sartén con tapa de 20 centímetros que combina aluminio fundido, revestimiento antiadherente y compatibilidad con diferentes tipos de cocina. El producto, de la marca Cocuk, tiene un precio de $39.900, por lo que se puede conseguir por menos de $40.000.

La referencia WYAL-P20 está pensada para la preparación cotidiana de alimentos y tiene una capacidad de 1.000 mililitros. Además, incorpora una tapa de vidrio transparente que permite observar la comida mientras se cocina sin necesidad de destapar el recipiente .

¿Cuánto cuesta la sartén con tapa de Tiendas D1?

La sartén Cocuk de 20 centímetros se consigue en Tiendas D1 por $39.900 la unidad. De esta manera, queda por debajo de la barrera de los $40.000 y se presenta como una alternativa económica para quienes buscan renovar algún utensilio de cocina.

El producto se ofrece en azul y gris, aunque la disponibilidad de cada color puede depender del inventario de las tiendas.

¿Qué características tiene la sartén antiadherente de Tiendas D1?

Uno de los principales atractivos de esta sartén es su fabricación en aluminio fundido, un material que, de acuerdo con las especificaciones del producto, está diseñado para favorecer un calentamiento rápido y uniforme.

También cuenta con un revestimiento antiadherente de dos capas en su interior. Esta característica facilita la preparación de los alimentos y puede hacer más sencilla la limpieza después de cocinar.

Su construcción está pensada para ayudar a evitar deformaciones y el exterior es resistente a altas temperaturas.

Tiendas D1 lanza una sartén antiadherente de aluminio que calienta rápido y uniforme y se consigue por menos de $40.000. Tiendas D1

¿La sartén de Tiendas D1 sirve para cocina de inducción?

Sí. Una de las características destacadas de este producto es que es apto para diferentes tipos de cocinas, incluidas las de inducción.

Esto amplía sus posibilidades de uso frente a otros utensilios que solamente funcionan en determinados tipos de estufas.

¿Cómo se debe limpiar y cuidar la sartén de Tiendas D1?

Antes de utilizarla por primera vez, se recomienda lavar la sartén. Para su mantenimiento, la indicación del fabricante es realizar el lavado a mano, aunque el producto también figura como apto para lavavajillas.

Para conservar durante más tiempo el revestimiento antiadherente, es recomendable manipularla con utensilios adecuados y evitar prácticas que puedan deteriorar innecesariamente la superficie.