El Formulario I-94 continúa siendo una de las herramientas más importantes para registrar la permanencia legal de los visitantes.

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Viajar a Estados Unidos implica cumplir con varios requisitos migratorios y, entre ellos, el Formulario I-94 ocupa un papel clave para millones de viajeros, incluidos los colombianos que ingresan al país con estatus de no inmigrante. Aunque muchas personas centran su atención en la visa o en la entrevista con el oficial de inmigración, este registro es el que determina oficialmente el tiempo autorizado de permanencia en territorio estadounidense.

El documento es emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y hace parte del proceso de admisión al país. Actualmente, en la mayoría de los casos se genera de manera electrónica, lo que permite consultar el historial de entradas y salidas, descargar el registro y verificar la fecha límite para permanecer legalmente en Estados Unidos.

¿Qué es el Formulario I-94 y para qué sirve al ingresar a Estados Unidos?

El Formulario I-94, conocido como Registro de Entrada/Salida, es un documento expedido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que certifica el ingreso legal de un extranjero a Estados Unidos.

Este formulario registra información fundamental del visitante, como:

Fecha de ingreso al país.

Categoría migratoria bajo la cual fue admitido.

Número de admisión o número I-94.

Fecha máxima autorizada para permanecer en Estados Unidos (“Admit Until Date”).

Más allá de ser un simple registro, el I-94 es la referencia oficial que utilizan las autoridades migratorias para establecer el tiempo de permanencia permitido. Permanecer en el país después de la fecha indicada puede generar consecuencias migratorias.

Ni visa ni entrevista: el Formulario I-94 será obligatorio para ingresar a Estados Unidos. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes deben tramitar el Formulario I-94?

El Formulario I-94 es obligatorio para la mayoría de extranjeros que ingresan a Estados Unidos como visitantes temporales.

No obstante, existen algunas excepciones. Generalmente, no lo requieren:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes que regresan al país.

Personas con visa de inmigrante.

La mayoría de ciudadanos canadienses que viajan como visitantes o en tránsito.

Para los viajeros colombianos que ingresan con visas de turismo, negocios, estudio, intercambio u otras categorías de no inmigrante, el I-94 forma parte del proceso normal de admisión.

¿Cómo obtener el Formulario I-94 si viaja desde Colombia?

La forma de obtener el documento depende del medio por el cual se ingrese a Estados Unidos.

Ingreso por vía aérea o marítima

En la mayoría de los casos, el oficial de la CBP crea automáticamente el Formulario I-94 electrónico durante el proceso de ingreso. El viajero no necesita diligenciar un formulario físico antes del viaje.

Posteriormente, podrá consultar su registro en línea para:

Descargar el documento.

Imprimir el I-94.

Revisar su historial de viajes.

Confirmar hasta qué fecha puede permanecer legalmente en Estados Unidos.

Ingreso por frontera terrestre

Quienes ingresan por un paso fronterizo terrestre o por algunos ferris autorizados sí pueden realizar una solicitud anticipada del Formulario I-94 provisional antes de llegar al puerto de entrada.

Esta solicitud puede hacerse hasta siete días antes del ingreso y permite agilizar el trámite fronterizo. Sin embargo, es importante tener presente que:

El pago del formulario no garantiza la admisión al país.

El viajero deberá presentarse ante un oficial de CBP.

Será necesario completar la inspección migratoria y, si corresponde, proporcionar datos biométricos.

¿El Formulario I-94 reemplaza la visa estadounidense?

No. Son documentos completamente diferentes.

La visa permite solicitar el ingreso a Estados Unidos, mientras que el Formulario I-94 establece oficialmente el tiempo autorizado de permanencia una vez el visitante es admitido por las autoridades migratorias.

En otras palabras, una persona puede tener una visa vigente, pero el período legal de permanencia lo determina la fecha registrada en el I-94 y no la fecha de vencimiento de la visa.

¿Cómo consultar el Formulario I-94 y verificar cuánto tiempo puede permanecer en Estados Unidos?

Una vez ingresa al país, el visitante puede acceder a su registro electrónico para consultar información como:

El número de admisión I-94.

La fecha de ingreso.

La fecha máxima autorizada para permanecer en Estados Unidos.

El historial de entradas y salidas registrado por la CBP durante los últimos años.

Este registro también suele ser solicitado para distintos trámites migratorios, procesos laborales, educativos o de verificación de estatus dentro de Estados Unidos.

¿Qué ocurre si el viajero recibió un Formulario I-94 en papel?

Aunque actualmente la mayoría de registros son electrónicos, todavía existen algunos casos excepcionales en los que puede entregarse un documento físico.

Cuando esto ocurre, el viajero debe devolver el formulario al momento de abandonar Estados Unidos, entregándolo a la aerolínea o a un funcionario autorizado de la CBP.

Si la salida se realiza por vía terrestre hacia Canadá o México, es recomendable conservar evidencia del viaje —como sellos migratorios, tiquetes o recibos— para demostrar que la salida del país ocurrió dentro del período autorizado, especialmente cuando el registro electrónico no se actualiza automáticamente.

¿Qué pasa si necesita permanecer más tiempo en Estados Unidos?

Si el visitante requiere extender su estadía, deberá iniciar el trámite correspondiente antes del vencimiento de la fecha indicada en el Formulario I-94.

La autorización para permanecer más tiempo no es automática y depende de la aprobación de las autoridades migratorias estadounidenses. Permanecer en el país después de la fecha autorizada puede afectar futuras solicitudes de visa o de ingreso a Estados Unidos.