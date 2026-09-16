Las cajas de cambio automáticas se volvieron una alternativa cada vez más habitual entre los conductores que buscan comodidad al manejar. Sin embargo, su mantenimiento continúa generando dudas, especialmente porque algunos fabricantes indican en determinados modelos que el aceite de transmisión no necesita ser reemplazado.

Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en TikTok, cuestionó esa recomendación a partir de su experiencia en el taller. En una publicación dirigida a sus seguidores, sostuvo que las transmisiones requieren atención preventiva y advirtió sobre el costo que puede tener una reparación cuando se descuida este componente.

Juan José Ebenezer recomienda revisar el aceite de la caja automática

El mecánico cuestionó las indicaciones presentes en algunos vehículos que señalan que el aceite de la transmisión dura toda la vida útil del automóvil. Frente a esa recomendación, fue contundente: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”.

Su planteamiento no se limita a las transmisiones automáticas. Ebenezer también señaló que, cuando corresponde según las características de cada vehículo, deben renovarse el líquido y el filtro de la caja de cambios manual o automática.

Para el especialista, revisar estos elementos antes de que aparezcan síntomas forma parte del mantenimiento preventivo.

Las cajas de cambio automáticas requieren distintos controles según cada vehículo. (Fuente: Freepik).

Una avería en la transmisión puede generar un gasto elevado

El costo aparece como uno de los principales argumentos del mecánico. Según explicó, reparar una caja de cambios automática puede alcanzar entre 1.500 y 2.000 euros, incluso cuando el inconveniente inicial pueda parecer de poca importancia. A ese desembolso se suma el tiempo durante el cual el vehículo debe permanecer en el taller.

Ebenezer compara ese escenario con el mantenimiento periódico de los fluidos y filtros durante la vida útil del automóvil. Su recomendación no implica que una transmisión correctamente mantenida quede libre de averías, sino que, desde su experiencia, el cuidado preventivo puede reducir determinados problemas o hacer que su reparación resulte menos costosa.

El mantenimiento no garantiza que una caja automática nunca falle

El propio Ebenezer reconoce que seguir un mantenimiento no elimina por completo la posibilidad de que aparezca una avería. Las transmisiones pueden presentar fallas pese a haber recibido cuidados.

Su advertencia apunta principalmente a no esperar hasta que aparezcan problemas para prestar atención a la transmisión.

En su publicación, el mecánico sostuvo que una avería puede terminar siendo más económica si el sistema recibió mantenimiento previo y volvió a insistir en la importancia de revisar los componentes correspondientes.