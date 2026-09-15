Las sanciones pueden incluir la suspensión o cancelación de la licencia de conducción.

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Durante septiembre de 2026, los controles de tránsito continúan en distintos puntos del país para detectar a conductores que cometan infracciones que puedan derivar en sanciones severas. En casos determinados por la normativa colombiana, una conducta puede terminar con la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, especialmente cuando existe reincidencia o se trata de situaciones relacionadas con el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas .

Aunque Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y San Juan aparecen como las localidades mencionadas en este caso, las reglas sobre la licencia de conducción tienen alcance nacional. Las autoridades deben aplicar los procedimientos establecidos por el Código Nacional de Tránsito y las normas que regulan las sanciones para los conductores.

La Ley 1696 de 2013 establece un régimen específico para quienes conducen bajo el influjo del alcohol o de sustancias psicoactivas. La legislación contempla multas, suspensión de la licencia, inmovilización del vehículo y, ante determinadas situaciones, la cancelación del permiso para conducir.

¿Qué infracciones pueden provocar la suspensión o cancelación de la licencia de conducción?

No todas las infracciones de tránsito tienen como consecuencia la pérdida definitiva de la licencia. La legislación establece diferentes sanciones dependiendo de la conducta cometida, la gravedad del caso y los antecedentes del conductor.

Entre las situaciones que pueden generar una sanción sobre la licencia se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol.

Manejar bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Reincidir en determinadas conductas relacionadas con la conducción en estado de embriaguez.

Negarse a realizar las pruebas requeridas por las autoridades de tránsito.

Darse a la fuga cuando el conductor es requerido para la práctica de las pruebas correspondientes.

Otras causales específicas previstas por el Código Nacional de Tránsito.

En consecuencia, una multa de tránsito no significa automáticamente que la licencia será cancelada. La autoridad competente debe establecer la conducta y aplicar la sanción que corresponda según la legislación vigente.

En septiembre Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y San Juan continúan la anulación de licencia de conducir a todos los conductores que incurran en infracciones graves. Representación creada con IA

¿Cuándo pueden cancelar definitivamente la licencia de conducción por embriaguez?

La conducción bajo los efectos del alcohol tiene un régimen especial en Colombia. La sanción aumenta cuando existe reincidencia y puede llegar a la cancelación de la licencia de conducción.

Por ejemplo, para el primer grado de embriaguez, la tercera vez que una persona incurre en esta conducta puede generar la cancelación de la licencia, además de una multa, actividades comunitarias e inmovilización del vehículo.

En el segundo grado de embriaguez, la cancelación también puede presentarse cuando existe reincidencia en los términos establecidos por la Ley 1696. Para el tercer grado, la normativa contempla la cancelación desde la segunda vez.

La reincidencia se determina teniendo en cuenta las sanciones anteriores por conducir bajo el influjo del alcohol, incluso cuando la nueva infracción corresponda a un grado diferente.

¿Qué pasa si un conductor se niega a realizar la prueba de alcoholemia?

Negarse a permitir las pruebas requeridas por la autoridad de tránsito puede tener consecuencias especialmente graves.

La Ley 1696 de 2013 establece que al conductor que, pese a ser requerido con las garantías correspondientes, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas o se dé a la fuga, se le cancela la licencia de conducción.

Además, la norma contempla una multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo durante 20 días hábiles. Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional.

¿Cuánto tiempo pueden suspender la licencia de conducción?

La duración de la suspensión depende de la infracción, el grado de alcoholemia y la reincidencia.

En los casos relacionados con alcohol, las sanciones pueden ir desde un año de suspensión para determinadas conductas hasta períodos de varios años. En algunos escenarios de reincidencia, la suspensión puede llegar a 10 años antes de que corresponda la cancelación definitiva.

La legislación también establece que la suspensión o cancelación implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito y prohíbe conducir durante el período correspondiente.