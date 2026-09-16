El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno de Colombia ha confirmado la implementación de mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que incluyen visitas a domicilio para validar la existencia y situación de quienes perciben beneficios estatales, en el marco de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o debido a errores administrativos.

Esta normativa se incorpora a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las entidades pensionales del Estado, en un contexto de expansión del sistema de protección social.

Esta medida responde a un esfuerzo del Estado orientado a reforzar la transparencia y la eficacia en la distribución de recursos públicos, así como a asegurar que las transferencias monetarias se destinen exclusivamente a quienes satisfacen los requisitos legales.

En los últimos años, se han identificado fallas en las bases de datos y registros que han permitido pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen con los criterios establecidos, lo que ha generado desconfianza en ciertos sectores de la ciudadanía y ha propiciado demandas de un mayor control.

¿Qué es y cómo funciona el operativo casa por casa?

El plan del Gobierno prevé que los equipos técnicos y administrativos del Estado visiten áreas urbanas y rurales para corroborar en el terreno la presencia de los beneficiarios de pensiones y subsidios.

El objetivo primordial es validar la información de las bases de datos con la realidad comprobable, revisando la documentación, el estado civil y la situación de vida de los beneficiarios.

Anna Bizon

Simultáneamente, se llevan a cabo cruces de datos administrativos entre entidades públicas con el fin de identificar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es significativo debido a la dispersión geográfica y a los problemas de identificación digital.

Este tipo de control refuerza los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, disminuyendo así la dependencia de procesos que se basan exclusivamente en información remota o auto-reportada.

¿Qué pensiones y ayudas sociales son objeto de control?

El operativo abarca, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

y otros regímenes especiales. Adultos mayores que perciben subsidios en el marco de programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social .

. Personas en situación de vulnerabilidad que reciben asistencias monetarias periódicas del gobierno.

La verificación de estos pagos busca evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos, que han sido una preocupación recurrente en el diseño de políticas públicas.

¿Qué pasa si se detecta un pago indebido?

Cuando los equipos de verificación detectan pagos que no debieron efectuarse —por ejemplo, a individuos que han fallecido o que no satisfacen los requisitos establecidos— las entidades responsables proceden a suspender el beneficio hasta que la situación sea esclarecida y actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Asimismo, se llevan a cabo auditorías internas y externas con el propósito de revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto tiene como objetivo fortalecer la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en una época en la que existe una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué herramientas usa el Gobierno para evitar errores administrativos?

Además del operativo de campo, el Gobierno trabaja en la integración y modernización de bases de datos públicas y en mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que incluye la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas permiten disminuir los errores administrativos que pueden llevar a pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también busca fortalecer procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.