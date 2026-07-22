Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 22 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.673,88 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro subió 2.57%, pero en el último año cayó -18.06%, evidenciando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 46.76%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 19.32%.

En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro comenzó con un repunte, encadenó tres caídas, luego alternó avances y retrocesos y cerró con dos subidas consecutivas; el balance es mixto, con recuperación al final pese a la presión bajista intermedia.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría favorecer a los exportadores y mejorar la confianza en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 22 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta un valor de 3,673.8799 pesos colombianos por euro, deberán pagar 367,387.99 pesos; 200 euros costarán 734,775.98 pesos y 500 euros, 1,836,939.95 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: