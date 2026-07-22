Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 22 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 634,97 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real repuntó 22.11%, pero en el último año registra una variación de -10.52%, lo que indica una tendencia anual negativa pese al reciente rebote.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.30%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.36%.

En las dos últimas sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días el Real mostró volatilidad, con más avances que retrocesos y un día sin cambios; pese a las dos caídas finales, el balance acumulado es levemente alcista.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: