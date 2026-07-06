El país tiene la intención de convertirse en una potencia en el ámbito ferroviario.

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Brasil ha hecho un avance significativo hacia la modernización de su red ferroviaria al ratificar el proyecto para desarrollar el primer tren de alta velocidad en América Latina, que podrá alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora.

Esta iniciativa buscará establecer un vínculo entre Río de Janeiro y São Paulo, que son dos de las metrópolis más densamente pobladas y con mayor actividad económica en el continente, con un trayecto que se completará en menos de diez horas.

El Tren de Alta Velocidad (TAV), que ha sido nombrado así oficialmente, se integra dentro del plan nacional de infraestructura promovido por el Gobierno de Brasil.

Según el Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía de Río de Janeiro (CREA-RJ), el megaproyecto abarcará una extensión total de 510 kilómetros, llegando hasta la ciudad de Campinas, e incluirá la creación de túneles, viaductos y estaciones intermodales.

Las autoridades prevén iniciar las obras en 2027, posterior a la finalización del Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental (AVTEA), que se encuentra en su fase final. La inversión requerida se estima en un rango de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, financiada a través de asociaciones público-privadas.

Así será el recorrido y estaciones del Tren de Alta Velocidad de Brasil

El trazado conectará zonas estratégicas como Volta Redonda y São José dos Campos, permitiendo integrar regiones industriales, universitarias y turísticas bajo una red ferroviaria moderna y sostenible.

De acuerdo con los estudios preliminares, el trayecto entre Río de Janeiro y São Paulo se completará en 105 minutos (1 hora y 45 minutos), una reducción significativa frente a las casi seis horas que demanda actualmente el viaje en bus o en carro particular.

Además, el proyecto busca disminuir el tráfico vehicular en una de las rutas más congestionadas del país y reducir la contaminación ambiental gracias al uso de energía eléctrica como fuente principal.

El país tiene la intención de convertirse en una potencia en el ámbito ferroviario.

Así será el Tren de Alta Velocidad en Brasil

El futuro TAV de Brasil reunirá los estándares más avanzados de la tecnología ferroviaria mundial. Con estas especificaciones, Brasil se posicionará como líder en transporte ferroviario de alta velocidad en América Latina, siguiendo el modelo de países como Japón, Francia y España.

Entre sus principales características destacan:

Velocidad máxima: 350 km/h, convirtiéndose en el tren más rápido del continente.

Fuente de energía limpia : sistema 100 % eléctrico, con bajo impacto ambiental.

Diseño aerodinámico : estructura optimizada para reducir la resistencia al aire y mejorar la estabilidad.

Alta capacidad : cada formación podrá transportar miles de pasajeros diarios entre ambas ciudades.

Sistemas de seguridad avanzados: tecnología de monitoreo en tiempo real y sensores de prevención de obstáculos en las vías.

¿Brasil será líder ferroviario en Latinoamérica?

La construcción del tren más veloz de América consolida a Brasil como un actor clave en la transformación del transporte en la región.

Si todo avanza según el cronograma previsto, el tren de alta velocidad podría entrar en funcionamiento en 2032, marcando un antes y un después en la historia del transporte latinoamericano y posicionando a Brasil como referente mundial en desarrollo ferroviario.

El país busca fortalecer su posición como potencia emergente, apostando por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la infraestructura de gran escala.