Desenterraron monedas y lingotes de oro en un campo cultivado y corresponde todo a un solo país. (Fuente: IA).

Investigadores especializados en arqueología europea han logrado identificar un antiguo depósito de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa. Este hallazgo incluye monedas y pequeños lingotes que permanecieron ocultos bajo tierra durante siglos y fueron localizados gracias al exhaustivo trabajo de exploración y análisis del terreno realizado por el equipo.

Según el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado es una evidencia valiosa sobre la presencia celta en la región. Las autoridades culturales han destacado el alto valor histórico de la colección, no solo por su antigüedad, sino también por el excelente estado de conservación que permitirá profundizar en el conocimiento de las sociedades que habitaron Europa Central.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias han explicado que las próximas evaluaciones, basadas en pruebas isotópicas, permitirán determinar si el metal proviene de depósitos cercanos o si fue trasladado desde zonas remotas mediante antiguos circuitos de comercio.

¿Cómo fue hallado el oro en República Checaa?

El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En el año 2021, un explorador aficionado que se encontraba en la región, utilizando un detector de metales, localizó un fragmento de una moneda antigua que data del siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido aexcavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha.

Las piezas identificadas podrían haber sido asignadas a la zona a través de intercambios comerciales o, alternativamente, haber sido sepultadas intencionalmente con un propósito ceremonial. En el transcurso de las excavaciones también fueron descubiertos restos de un caballo y distintas herramientas de metal, evidencias que sugieren que dicho lugar podría haber tenido un carácter ritual o estar relacionado con prácticas de trueque de épocas antiguas.

Descubren un antiguo depósito de oro en Pilsen, República Checa, con alto valor histórico. (Fuente: Shutterstock)

¿Qué piezas únicas de oro encontraron en Pilsen?

El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento “posee una considerable cantidad de objetos metálicos diminutos pero notables, mayormente monedas, aunque también se encontraron lingotes, escamas de oro en estado bruto, aretes y fragmentos de pulseras”.

Claves del impactante descubrimiento

Más de 500 monedas de oro y plata , muchas con símbolos de la cultura celta.

Lingotes y trozos de oro en bruto , además de escamas y pequeños adornos.

Influencias helenísticas , con retratos y motivos de origen griego.

Diseños detallados con figuras de caballos, jabalíes, soles y dioses celtas.

Descubren un antiguo depósito de oro en Pilsen, República Checa, con gran valor histórico. (Fuente: Freepik).

Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.

Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central.