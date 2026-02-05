El Nemesio Camacho El Campín entró en una fase de restricciones operativas que ya obligó a aplazar varios partidos del fútbol colombiano y que podría volver a alterar los juegos más esperados de la temporada 2026 si el césped no logra estabilizarse a tiempo. La Dimayor prohibió temporalmente la disputa de encuentros en el estadio por el deterioro de la gramilla, mientras Sencia, la concesionaria del escenario, activó un plan de choque para intentar salvar la cancha y evitar que la crisis se prolongue. La medida no implica que el estadio vaya a cerrar todo el año ni que se suspendan los torneos, pero sí deja una advertencia clara: en adelante, la prioridad absoluta será la recuperación del campo, incluso si eso significa mover partidos de alto perfil o frenar el ritmo habitual del calendario. La decisión se tomó luego de que las autoridades del fútbol profesional encontraran una cancha con zonas sin césped, áreas inestables y sectores donde el balón no rodaba con normalidad. La combinación de lluvias intensas en Bogotá y una agenda cargada de eventos dejó la gramilla sin capacidad de respuesta. Por ese motivo, tres partidos de alto impacto fueron aplazados, incluyendo duelos de Millonarios y Santa Fe, dos de los equipos que más público mueven en el país. Para la Dimayor, permitir que se jugara en esas condiciones representaba un riesgo directo para la integridad de los futbolistas y para la calidad del espectáculo. Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, reconoció a varios medios que el proceso de hibridación del césped no avanzó al ritmo previsto. La idea era que la cancha estuviera completamente recuperada a comienzos de año, pero la ola invernal de febrero cambió los tiempos. Según la empresa, el pasto híbrido necesita ventanas de clima seco para consolidarse, algo que Bogotá no ha tenido en las últimas semanas. Por eso, se decidió reducir la carga de uso del estadio y darle a la cancha un periodo de “maduración” antes de volver a recibir partidos exigentes. Este punto es el más sensible para los hinchas. En 2025, El Campín albergó casi una veintena de conciertos y más de 70 partidos de fútbol, una combinación que muchos consideran excesiva para una sola superficie de juego. Aunque Sencia insiste en que el estadio puede cumplir ambos roles, la realidad es que las tarimas, el peso de la logística y el tránsito constante sobre el césped sí dejan huella, especialmente cuando se juntan con semanas de lluvia. Por eso, durante febrero se decidió congelar los eventos distintos al fútbol para darle un respiro al campo. El plan técnico incluye recambio de parches dañados con grama híbrida cultivada en viveros del propio estadio, fertilización intensiva, aireación del suelo para mejorar el drenaje y el uso de lámparas UV para acelerar el crecimiento cuando no hay sol. Además, una mesa técnica con especialistas internacionales está ajustando los protocolos de mantenimiento para climas extremos como el de Bogotá, donde el exceso de humedad puede arruinar semanas de trabajo en pocos días. La proyección es que el estadio pueda reabrir gradualmente para partidos oficiales hacia finales de febrero, siempre que la cancha responda bien a las intervenciones. Sin embargo, los juegos que fueron aplazados tendrán que ser reubicados más adelante en el calendario, lo que podría generar congestión de fechas en la parte más apretada del semestre. Eso es lo que más preocupa a clubes y aficionados: si la recuperación no se consolida, los partidos más atractivos del 2026 —clásicos, finales y cruces decisivos— podrían verse forzados a mudarse de sede o a cambiar de fecha. Desde Sencia lo resumen con una frase que ya se volvió bandera: el fútbol no es negociable. El estadio seguirá recibiendo conciertos, pero la operación se ajustará para que no comprometa el rendimiento de la cancha en los momentos clave del torneo.