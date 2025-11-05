En esta noticia ¿Cómo obtener la ESTA para ingresar a EE.UU?

Aunque el Gobierno de los Estados Unidos endureció los controles en las fronteras, existe un permiso especial que autoriza a determinados ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves.

Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: la ESTA es un documento que requiere pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP.

Ni visa, ni pasaporte: este es el documento que habilita el ingreso legal a los EE.UU

La ESTA es la autorización previa requerida para ciudadanos de países que integran el VWP que entren a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, incluida la frontera terrestre desde 2022).

Autoriza estancias de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La autorización de la ESTA no asegura la admisión: la determinación final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada.

Quiénes pueden solicitar la ESTA

Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico válido .

Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

Obtengan la aprobación en línea antes del viaje.

Si su país no forma parte del VWP, no puedes usar ESTA: debes gestionar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

¿Cómo obtener la ESTA para ingresar a EE.UU?

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que autoriza viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, permite el embarque; el ingreso final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada.

Desde 2022 también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa.

Las claves para tramitarlo son: