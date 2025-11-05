El Gobierno de Colombia confirmó oficialmente un nuevo feriado nacional para el lunes 17 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de Cartagena. La medida aplica en todo el país y generará un nuevo fin de semana largo para millones de trabajadores y estudiantes.

Con la llegada de la recta final del año, muchos colombianos ya comienzan a planificar escapadas y actividades familiares. Este feriado no solo recuerda uno de los hechos históricos más importantes de la nación, sino que también ofrece una oportunidad de descanso antes de los compromisos de fin de año.

Cuándo será el próximo feriado en Colombia

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el lunes 17 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Independencia de Cartagena, trasladado oficialmente para esta fecha según la Ley Emiliani, que permite mover los festivos al lunes siguiente para fomentar el turismo interno y los fines de semana largos.

Este será uno de los últimos descansos extendidos del 2025, ya que los feriados restantes no coincidirán con los días lunes. Se espera una alta movilización en las principales carreteras y destinos turísticos del país, especialmente en la región Caribe.

Qué actividades habrá durante el feriado

Las autoridades locales y el Ministerio de Cultura confirmaron que se llevarán a cabo desfiles, actos cívicos y presentaciones artísticas en Cartagena y otras ciudades del país. En la capital del departamento de Bolívar, las celebraciones incluirán muestras gastronómicas, ferias culturales y homenajes a los próceres de la independencia.

En Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla también se realizarán eventos educativos y exposiciones alusivas a la historia del país, mientras las instituciones públicas y privadas permanecerán cerradas durante el feriado.

Los feriados que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario oficial, estos son los últimos feriados del año en Colombia:

Lunes 17 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena (trasladado).

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Durante estas jornadas, las entidades públicas, bancos y colegios permanecerán cerrados, aunque algunos servicios digitales y comercios mantendrán atención parcial. Las autoridades recomiendan planificar los viajes con antelación para evitar congestiones y disfrutar de un descanso seguro y ordenado.