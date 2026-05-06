La cotización deleuro este miércoles, 6 de mayo de 2026 llegó a 4359.05 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del3,7% en relación al costo del día anterior. El Euro subió 3.60% en la última semana, pero acumula -6.95% en el último año, evidenciando una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, el euro mostró alternancia inicial, una corrección con pausa a mitad de periodo y un cierre con tres avances seguidos, dejando un sesgo alcista pese a la volatilidad. La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4359.0498 pesos colombianos, pagarían 435904.98 pesos colombianos; además, 200 y 500 euros costarían 871809.96 y 2179524.90 pesos colombianos, respectivamente.