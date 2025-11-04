El Gobierno de Colombia anunció el traslado del Día de la Independencia de Cartagena para el lunes 17 de noviembre de 2025 en todo el territorio nacional. Esta celebración patria, que se rige por la normativa de traslados al lunes, brinda un nuevo fin de semana largo ideal para el descanso y el turismo dentro del país.

Con la llegada del último tramo del año, muchas familias averiguan cuál será el próximo festivo y cómo se organizarán los días de descanso antes de finalizar el 2025. El lunes 17 de noviembre se suma como una fecha importante para programar escapadas cortas.

Atención: cuándo es el próximo feriado en Colombia

Según el calendario oficial, el lunes 17 de noviembre será feriado nacional debido al traslado del Día de la Independencia de Cartagena. Este puente festivo impulsa las actividades culturales, turísticas y familiares en todo el territorio colombiano.

Durante esta jornada de descanso, se prevé un mayor flujo en terminales, aeropuertos y destinos cercanos a las principales ciudades. Por ello, se recomienda organizar los viajes con antelación y verificar las condiciones de movilidad para disfrutar del fin de semana largo sin contratiempos.

¿Qué se celebra el 17 de noviembre de 2025 en Colombia?

El 17 de noviembre de 2025 se conmemora el Día de la Independencia de Cartagena, una fecha que recuerda la firma del acta de independencia del 11 de noviembre de 1811, cuando la ciudad rompió oficialmente los lazos con el dominio español. Este hecho marcó un hito en la historia del país al convertirse Cartagena en la primera provincia libre de la colonia.

Por la Ley Emiliani, esta festividad se traslada al lunes siguiente para fomentar el turismo y el descanso de los colombianos. Durante el puente se realizan desfiles, actos culturales y eventos patrióticos, especialmente en Cartagena.

Además, como en cada feriado nacional, entidades públicas, bancos y algunos comercios ajustan horarios. Los canales digitales y cajeros automáticos permanecen disponibles según cada entidad.

Cuáles son los feriados que restan en 2025 en Colombia

Según el calendario de días festivos, estos son los feriados que quedan antes de finalizar 2025: