La estabilidad mundial vuelve a tambalear ante un escenario que hasta hace poco parecía impensado: una posible confrontación entre China y Rusia.

Aunque ambos países se han mostrado como aliados en foros internacionales y han fortalecido sus lazos comerciales desde el inicio de la guerra en Ucrania, recientes movimientos geopolíticos apuntan a un cambio de rumbo preocupante.

La posibilidad de que Pekín esté evaluando una ofensiva contra Moscú ha ganado fuerza en informes de inteligencia y análisis militares que circulan en medios internacionales. Rusia, considerada la mayor potencia nuclear del planeta, atraviesa un desgaste militar y económico que podría ser aprovechado por China en su estrategia de expansión territorial y de control energético.

Tercera Guerra Mundial: qué lugar ocupa el Ártico

El Ártico emerge como el foco central de tensión entre ambas potencias. Esta región, clave para las rutas comerciales y el transporte de recursos energéticos, se ha convertido en un escenario estratégico que despierta el interés de Pekín.

Rusia, que mantiene dominio sobre la Ruta del Mar del Norte, ha utilizado ese control como carta de negociación con China, pero la presión del gigante asiático aumenta cada vez más.

Con el deshielo abriendo nuevas rutas marítimas, China busca asegurarse una posición dominante que le permita competir directamente con las potencias occidentales. Para expertos en seguridad internacional, un choque en esa zona podría ser el punto de partida de una escalada que desemboque en un conflicto global.

¿Qué sucede entre Rusia y China?

La guerra en Ucrania ha dejado secuelas profundas en la economía rusa y en su capacidad militar. Las sanciones occidentales y la prolongación del conflicto han obligado a Moscú a depender cada vez más de los acuerdos con China, que se beneficia de esa asimetría para imponer sus condiciones en materia energética y comercial.

Esa dependencia, según varios analistas, ha generado tensiones internas en el Kremlin, donde algunos sectores temen que el país esté perdiendo soberanía frente a Pekín. En ese contexto, la hipótesis de una invasión o de un conflicto encubierto no parece tan lejana como antes.

La “amistad sin límites” entre Xi Jinping y Putin

Aunque Xi Jinping y Vladimir Putin han defendido públicamente una “alianza sin límites”, los hechos sugieren lo contrario. China ha avanzado en acuerdos bilaterales con países que históricamente fueron parte del área de influencia rusa, mientras Moscú intenta mantener el control sobre regiones estratégicas de Asia Central y el Ártico.

Las tensiones podrían agravarse si alguno de los dos gobiernos interpreta que el otro está cruzando líneas de seguridad o económicas. En un mundo cada vez más fragmentado, cualquier movimiento en falso entre estas dos potencias nucleares podría tener consecuencias catastróficas.