La astróloga anticipó una crucial decisión de Donald Trump sobre un grupo de migrantes. ¿Qué ocurrirá?

Mhoni Vidente, la célebre astróloga y vidente, ha vuelto a captar la atención con sus predicciones sobre el futuro de los migrantes en Estados Unidos, en el contexto de la influencia de Donald Trump.

De acuerdo con

Mhoni Vidente

, la

asunción de Trump a la presidencia

conllevará un cambio significativo: la posibilidad de una

Ley de Migración

que podría beneficiar a un grupo específico de

migrantes

.

"El futuro mandatario hará un milagro por.."

, anticipó. ¿En qué consistirá esta transformación?

Mhoni Vidente: Predicciones sobre Donald Trump y la Ley de Migración

Mhoni Vidente afirmó que la llegada de Donald Trump al poder representará una oportunidad sin precedentes para los migrantes. La astróloga anticipó la creación de una ley que podría transformar la vida de millones, facilitando su acceso a la regularización de su estatus migratorio.



"Se avecina un milagro significativo para los compatriotas que residen en EE. UU. Trump implementará una Ley de Migración que les permitirá cumplir con sus obligaciones fiscales y, además, aspirar a tener su vivienda propia", predijo Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente: Predicciones sobre Trump y América Latina

Mhoni Vidente declaró: "América Latinaes de suma importancia para Estados Unidos y para el resto del mundo. En el próximo año se llevarán a cabo elecciones en Chile, Honduras, Bolivia y Ecuador, cuatro naciones que presentan inclinaciones hacia la izquierda."



Posteriormente, la vidente compartió que, al consultar las cartas sobre el futuro de la región latinoamericana, la respuesta fue asombrosa: "Donald Trump, un líder robusto, completamente capitalista y aliado de figuras de gran relevancia mundial, detendrá esta tendencia de izquierda en América Latina."



"Se anticipan nuevos gobernantes de derecha en diversas naciones latinoamericanas", pronosticó Mhoni Vidente.