Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 753.67096 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,71%. En el mercado del Real, la cotización avanzó 2.20% en la última semana y 1.37% en el último año, reflejando un crecimiento moderado. En los últimos 10 días, el Real mostró movimientos alternos con leve predominio alcista, una breve estabilidad a mitad del período y un cierre con sesgo bajista. La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 19.96%, superando la volatilidad anual del 14.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con días anteriores. Esto sugiere que la moneda está ganando valor en el mercado, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía. Las personas que deseen comprar 100, 200 y 500 reales en Colombia pagarían 75367.09838765427, 150734.19677530854 y 376835.49193827135 pesos colombianos, respectivamente.