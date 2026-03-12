La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene un papel crucial en la protección de los viajeros en Estados Unidos ya que se encarga de los controles de seguridad en aeropuertos, como la inspección de equipaje, pasajeros y carga. En este sentido, Apple anunció una nueva herramienta digital que podrá utilizarse en algunos puntos de control de la TSA para verificar la identidad de los pasajeros en vuelos domésticos en Estados Unidos, sin la necesidad de presentar el pasaporte físico ni documentos como el Real ID, siempre que el aeropuerto cuente con tecnología compatible. Apple anunció a través de un comunicado oficial que, con la llegada de iOS 26, los usuarios podrán generar una identificación digital en Apple Wallet utilizando su pasaporte. Esta herramienta será válida únicamente para abordar vuelos domésticos en Estados Unidos, mientras que para los viajes internacionales continuará siendo obligatorio presentar el pasaporte físico. El vocero de la empresa explicó: “Aunque no reemplaza tu pasaporte físico, la identificación digital puede usarse para viajes nacionales y en puntos de control de la TSA que la admitan". A su vez la página oficial de la prestigiosa empresa manifestó: “los usuarios podrán crear y añadir sin inconvenientes una Identificación Digital con su pasaporte estadounidense a sus dispositivos Apple“. Cabe destacar que entre sus principales usos se encuentran: Facilita un acceso más ágil en los controles de la TSA mediante una identificación digital válida.Representa una alternativa práctica para quienes aún no cuentan con la licencia Real ID.Permite integrar la identificación con tarjetas de embarque y pases, optimizando la experiencia en vuelos domésticos. Con el lanzamiento de iOS 26 previsto para otoño, los usuarios de iPhone tendrán la posibilidad de incorporar su pasaporte estadounidense en Apple Wallet, junto a documentos como las licencias de conducir o tarjetas de embarque. Estos son los pasos a seguir: Actualizar tu IPhone a iOS 26. Abrir la aplicación Wallet.Elegir la opción “Digital ID”.Escanear el pasaporte físico.Verificar la identidad con Face ID o Touch ID, según dispositivo que posea el usuario.Confirmar y guardar el pasaporte en formato digital.Utilizar la identificación en aeropuertos compatibles.