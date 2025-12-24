Según una simulación, únicamente dos naciones contarían con las condiciones naturales y sociales necesarias para sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial. (Fuente: IA)

La discusión sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial vuelve a surgir en el ámbito público. En este contexto, la IA ha evaluado qué naciones latinoamericanas podrían soportar mejor un escenario extremo, considerando su geografía, recursos y posición estratégica.

En este sentido, ChatGPT (modelo de IA) analiza variables como distancia a teatros de conflicto, capacidad alimentaria e hídrica, matriz energética e instituciones. El resultado de este análisis, que es especulativo y abierto a debate, identifica a Chile y Uruguay como los países con mayores probabilidades de continuidad en un contexto adverso.

Tercera Guerra Mundial: los dos países que sobrevivirán según la IA

Según el ejercicio realizado con el modelo ChatGPT, los países con mayor probabilidad relativa de continuidad institucional y social serían Chile y Uruguay.

El argumento central combina baja relevancia como objetivo militar, buena disponibilidad de agua y alimentos, redes eléctricas con fuerte componente hidro/renovable y posición geográfica alejada de los principales focos.

Cabe aclarar que este análisis no es una predicción.

En Chile, la barrera de los Andes, la extensa costa del Pacífico Sur y la menor densidad poblacional del sur patagónico facilitan corredores de abastecimiento y refugio; su matriz energética incorpora hidro, solar y eólica. Uruguay destaca por estabilidad institucional, baja población, agua dulce y fuerte peso de energías renovables, además de un perfil internacional prudente.

Tercera Guerra Mundial: razones por las que no intervienen otros países de la región

El modelo excluye a naciones con alta exposición a nodos estratégicos globales o con importantes polos industriales/energéticos que podrían ser blanco de ataques. México comparte frontera y cadenas críticas con EE.UU.; Brasil posee infraestructura sensible; Colombia y Perú están situados cerca de rutas marítimas clave del Pacífico.

También se consideró a Argentina, que cuenta con recursos y un vasto territorio; no obstante, su tamaño, activos energéticos y puertos atlánticos podrían incrementar la probabilidad de impacto en un conflicto mayor. Es importante reiterar que se trata de una simulación orientativa realizada con ChatGPT, la cual es útil para debatir escenarios, pero no para predecir el futuro.

Factores que la IA ponderó para su selección

Según el análisis del modelo, estos criterios pesaron más a la hora de identificar a Chile y Uruguay: