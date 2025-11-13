Viziona Cines celebra su primer aniversario con funciones en todas sus salas por solo $1.000 pesos y promociones especiales durante noviembre.

En la actualidad, las personas en Bogotá buscan opciones de entretenimiento accesibles que les permitan salir de la rutina sin gastar demasiado. En ese contexto, el cine sigue siendo uno de los planes favoritos, aunque los altos costos de las entradas suelen limitar su frecuencia.

Sin embargo, una cadena local decidió cambiar ese panorama.

Viziona Cines, reconocida por ofrecer experiencias modernas y precios justos, anunció una jornada única bajo el nombre “Viziona a mil”, en la que todas las entradas costarán solo $1.000 pesos.

“Viziona a mil”: funciones en todas las salas por solo $1.000

El evento se realizará este viernes 14 de noviembre, como parte del primer aniversario de Viziona Cines. Durante todo el día, los asistentes podrán acceder a cualquier función, sin importar la sala o el formato, a un precio simbólico de $1.000.

Con precios accesibles, tecnología moderna y una cartelera variada, Viziona Cines invita a los bogotanos a disfrutar de una jornada especial que celebra el amor por el cine y el encuentro en comunidad.

La promoción incluye las exclusivas salas VIP, VMAX y Kids, lo que convierte la propuesta en una de las más atractivas del año para los amantes del cine.

Viziona Cines cuenta con nueve salas digitales equipadas con tecnología Dolby Atmos y proyección en alta definición, ofreciendo una experiencia visual y sonora de alto nivel. En su cartelera se podrán encontrar grandes estrenos internacionales, producciones colombianas y opciones familiares.

Un cine moderno que posee sonido inmersivo y espacios innovadores

El complejo combina tecnología moderna, confort y tarifas accesibles, además de espacios innovadores como la Sala Kids, diseñada para que los niños disfruten mientras juegan, y la Sala VMAX, que cuenta con una pantalla de 18 metros y sonido inmersivo.

Viziona también se ha convertido en un punto de encuentro para eventos corporativos, funciones privadas y actividades familiares, fortaleciendo su vínculo con la comunidad bogotana.

Este viernes 14 de noviembre, la “Noche de los cines” promete ser uno de los planes más esperados del mes para quienes disfrutan de la magia del séptimo arte sin gastar de más.

Más promociones por el aniversario de Viziona Cines

Durante noviembre, la cadena celebra su primer aniversario con varias actividades y promociones especiales. Una de ellas es el “Tiquete Dorado”, que premia cada día a un visitante con beneficios como entradas gratuitas, combos semanales y kits exclusivos de la marca.

Además, la campaña “Tu jueves vale x2” ofrece una entrada gratis para el lunes siguiente a quienes compren una boleta cualquier jueves del mes.