Uno de los descansos más valorados por los empleados en Colombia tiene fecha de caducidad. Con la aplicación total de la Ley 2101 de 2021, el tradicional Día de la Familia dejará de ser obligatorio para los empleadores desde el segundo semestre de 2026. El cambio no es aislado. Hace parte de la reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia, que pasará de 48 a 42 horas semanales. Cuando la medida entre en plena vigencia el 15 de julio de 2026, las empresas quedarán exentas de conceder ese día adicional remunerado que se otorgaba cada semestre. Hasta ahora, millones de trabajadores amparados por el Código Sustantivo del Trabajo podían disfrutar del llamado Día de la Familia, creado en 2017 como un espacio para compartir y fortalecer el vínculo familiar sin afectar el salario. La normativa establece que al completarse la reducción a 42 horas semanales, los empleadores ya no estarán obligados a otorgar ese descanso adicional ni las dos horas semanales destinadas a actividades recreativas o culturales en empresas con más de 50 trabajadores. El ajuste en la jornada se implementó de manera gradual: en 2023 bajó a 47 horas, en 2024 a 46, en 2025 a 44 y finalmente en julio de 2026 quedará fijada en 42 horas. Durante el primer semestre de 2026 aún podrá disfrutarse el beneficio, pero después de esa fecha quedará eliminado por mandato legal. Aunque el descanso semestral desaparece como obligación general, la reforma abre la puerta a un día remunerado bajo condiciones específicas: Con la entrada en vigor total de la reducción horaria, el esquema laboral en Colombia cambiará de forma definitiva y los trabajadores deberán ajustarse a las nuevas reglas que reemplazan uno de los descansos más tradicionales.