El pasaporte es uno de los documentos indispensables para la mayoría de los viajes internacionales desde Colombia.

Es imperativo que las personas que planeen salir de Colombia o ingresar al país desde el extranjero verifiquen con suficiente antelación el estado de su pasaporte. Las autoridades migratorias, junto con las aerolíneas, mantienen un estricto control sobre la vigencia de este documento, el cual es un requisito fundamental para la mayor parte de los viajes internacionales desde ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

A pesar de que se han establecido acuerdos regionales que permiten a los colombianos ingresar a ciertos países únicamente con la cédula de ciudadanía, es crucial señalar que para la mayor parte de los destinos internacionales se exige la presentación de un pasaporte vigente. Si el documento se encuentra caducado, el viajero podría enfrentar limitaciones que incluyen desde una negativa de embarque hasta problemas durante los controles migratorios.

¿Intentas viajar con el pasaporte vencido en Colombia? Esto te puede pasar

En Colombia, se exige a los viajeros cumplir con la documentación válida al momento de ingresar o salir del territorio nacional. Esta norma es particularmente aplicable a los extranjeros, quienes deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje que sea aceptado por las autoridades competentes.

En consecuencia, quienes tengan vuelos programados desde Bogotá, Medellín, Cali o cualquier otra ciudad del país deberían verificar la fecha de vencimiento de su documento con la debida anticipación.

Asimismo, las compañías aéreas efectúan revisiones previas antes de permitir el abordaje de un vuelo internacional. Si se detecta que el pasaporte ha expirado o no cumple con los requisitos establecidos por el país de destino, pueden impedir que el pasajero continúe con su viaje.

El pasaporte es uno de los documentos indispensables para la mayoría de los viajes internacionales desde Colombia. ChatGPT - creada con IA

¿A qué países pueden viajar los colombianos sin pasaporte?

Sin embargo, esta excepción no se aplica en la mayoría de los viajes internacionales. Para destinos en Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y la mayor parte de América Latina, el pasaporte vigente continúa siendo un requisito indispensable para ingresar legalmente al territorio.

Sí, pero únicamente a ciertos destinos que forman parte de acuerdos regionales. Los ciudadanos colombianos pueden ingresar a algunos países de la Comunidad Andina utilizando la cédula de ciudadanía, sin necesidad de presentar pasaporte.

Por ello, las autoridades sugieren comprobar las exigencias migratorias específicas de cada país antes de adquirir los tiquetes o comenzar el viaje.

Por qué las aerolíneas rechazan el embarque con pasaporte vencido

Las aerolíneas tienen la responsabilidad de verificar que los pasajeros cumplan con los requisitos migratorios establecidos por el país de destino. La autorización de embarque a un individuo que carezca de la documentación pertinente puede acarrear sanciones de índole económica y administrativa.

En consecuencia, el control documental se lleva a cabo incluso antes del proceso de Migración Colombia. En numerosas ocasiones, la revisión del pasaporte tiene lugar durante el proceso de check-in o al momento de entregar el equipaje.

Si el documento presenta una fecha de vencimiento, muestra daños o no cumple con los requisitos mínimos de vigencia estipulados por el lugar de destino, el embarque podría ser rechazado de inmediato.

Viaje internacional: documentos que revisan las autoridades antes de autorizarlo

Las autoridades migratorias y las aerolíneas, antes de autorizar la salida o el ingreso de un viajero, suelen llevar a cabo una verificación de diversos requisitos.

Entre los controles más relevantes se encuentran los siguientes:

Pasaporte vigente y en buen estado .

Documento de identidad válido cuando exista un acuerdo internacional que lo permita.

Coincidencia exacta entre los datos del pasaje y los documentos presentados.

Visas o permisos migratorios exigidos por el país de destino.

Documentación adicional solicitada por determinadas naciones.

Formularios de ingreso o requisitos sanitarios cuando correspondan.

Es fundamental verificar la vigencia del pasaporte con varios meses de antelación al viaje. Muchos países no solamente requieren que el documento esté vigente, sino que además solicitan una validez mínima adicional de tres o seis meses a contar desde la fecha de entrada.

Asimismo, es esencial corroborar si el destino demanda visa, permisos especiales o documentación adicional. Efectuar estas comprobaciones con anticipación puede prevenir contratiempos en los aeropuertos y asegurar que el viaje transcurra sin dificultades.