Qué significa que la heladera haga ruidos durante la noche y cuáles pueden indicar un problema

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Durante la noche es habitual percibir con mayor claridad los ruidos que provienen de la heladera. Zumbidos, pequeños crujidos, vibraciones o sonidos similares a burbujas pueden generar preocupación, especialmente cuando aparecen de forma repentina.

Sin embargo, muchos de estos sonidos forman parte del funcionamiento normal del electrodoméstico y simplemente se vuelven más notorios cuando disminuye el ruido ambiente. La clave está en reconocer cuáles son habituales y cuáles podrían advertir sobre una falla.

¿Por qué la heladera hace ruidos durante la noche?

Uno de los sonidos más comunes es un zumbido que aparece y desaparece. Generalmente se produce cuando el compresor comienza a funcionar para mantener la temperatura interna adecuada.

También pueden escucharse crujidos o pequeños chasquidos. Estos pueden deberse a la expansión y contracción de algunos materiales como consecuencia de los cambios de temperatura dentro del equipo.

Otro ruido habitual es el relacionado con la circulación del refrigerante por el sistema, que puede generar sonidos similares a burbujeos o líquidos desplazándose.

Por este motivo, escuchar ocasionalmente estos ruidos no significa necesariamente que la heladera esté dañada.

¿Qué ruidos de la heladera pueden indicar un problema?

La situación cambia cuando aparecen golpes fuertes, vibraciones excesivas o ruidos persistentes que antes no estaban presentes.

Qué significa que la heladera haga ruidos durante la noche y cuáles pueden indicar un problema Imagen creada con ChatGPT

Una vibración constante, por ejemplo, puede producirse si la heladera no está correctamente nivelada o si alguna parte del aparato está entrando en contacto con la pared, muebles u otros objetos.

Los golpes repetitivos o un ruido mecánico intenso y prolongado también merecen atención, especialmente cuando aparecen acompañados de problemas para enfriar, cambios inesperados de temperatura o funcionamiento continuo del compresor.

En estos casos, puede ser conveniente solicitar una revisión técnica para determinar el origen del sonido y evitar que una eventual falla avance.

Cómo diferenciar un ruido normal de una posible falla

Antes de preocuparse, es recomendable comprobar si el sonido aparece solamente cuando arranca o se detiene el compresor, ya que esto suele formar parte del ciclo habitual de refrigeración.

También se puede revisar que el electrodoméstico esté bien apoyado y separado ligeramente de la pared, además de verificar que botellas, recipientes o estantes interiores no estén vibrando entre sí.

En cambio, si el ruido es nuevo, muy fuerte, permanente o aumenta progresivamente, especialmente si la heladera deja de enfriar correctamente, lo recomendable es consultar con un técnico especializado en lugar de intentar manipular sus componentes internos.