El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el calendario de festivos de 2026: Colombia recuperará dos feriados que volverán a generar fines de semana largos, algo que no se veía desde hace nueve años en esas mismas fechas. La decisión ya quedó incorporada en el cronograma oficial y se traducirá en más días de descanso efectivo para millones de trabajadores en todo el país.

La medida se explica por la aplicación directa de la Ley Emiliani, que en 2026 jugará a favor de los empleados al permitir que varias celebraciones se trasladen al lunes. El resultado es un calendario con más puentes que en 2025 y con dos findes XL que no estaban garantizados en años recientes.

¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026 y cuántos serán puente?

En total, Colombia tendrá 18 días festivos oficiales en 2026, una de las cifras más altas de los últimos años. De ese total, 11 serán puentes, es decir, quedarán ubicados en lunes para garantizar tres días consecutivos de descanso.

Este aumento se debe a que varias fechas que en 2025 cayeron en domingo o no pudieron moverse, ahora sí podrán trasladarse gracias a la legislación vigente. En la práctica, esto implica más oportunidades para viajes, turismo interno y planificación de vacaciones.

Estos son los dos feriados que el país recupera en 2026

Los dos festivos que marcan la diferencia en 2026 son:

Sagrado Corazón de Jesús , que quedará como puente el lunes 15 de junio.

Día de la Independencia, que se trasladará al lunes 20 de julio.

Estas dos fechas no lograban convertirse en puente de forma simultánea desde hacía casi nueve años , debido a cómo coincidían en el calendario. En 2026, la combinación de días permite que ambos se consoliden como fines de semana largos, algo muy esperado por el sector turístico y por los trabajadores.

Ley recupera dos nuevos feriados en 2026: el país disfrutará de dos puentes que esperaba desde hace nueve años.

¿Por qué la Ley Emiliani permite más puentes en 2026?

La clave está en la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que ordena mover al lunes varios festivos que originalmente caen entre semana. El objetivo de la norma es fomentar el turismo, reducir el ausentismo laboral desordenado y facilitar la organización del descanso.

En 2026, la distribución de las fechas hace que esta ley tenga un impacto mayor que en años anteriores, permitiendo recuperar puentes que se habían “perdido” simplemente por cómo caían los días en el calendario.

¿Qué festivos cambiarán de fecha y pasarán a lunes en 2026?

Uno de los primeros ajustes del año fue el de Reyes Magos. Aunque se celebró el 6 de enero, en 2026 el descanso se movió al lunes 12 de enero, generando el primer fin de semana largo del año.

Lo mismo ocurrirá con otras fechas religiosas y civiles que se trasladarán automáticamente al lunes, lo que obligará a empresas, colegios y entidades públicas a reorganizar cronogramas, clases y turnos laborales.

Calendario completo de festivos y puentes en Colombia para 2026

Este es el listado oficial de días festivos en Colombia para 2026, incluyendo los nuevos puentes recuperados: