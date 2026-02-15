Brasil se encuentra en un proceso de avance silencioso en uno de los proyectos militares más ambiciosos de su historia reciente, lo cual ha suscitado atención internacional y ha generado interrogantes sobre el futuro equilibrio de poder en el Atlántico Sur. La construcción se realiza en un complejo naval especialmente preparado, contando con la colaboración de equipos técnicos nacionales y extranjeros. Los avances recientes sugieren que Brasil se dirige hacia una capacidad que muy pocas naciones poseen. Este proyecto integra ingeniería de última generación, inversión estratégica y un plan de desarrollo que ha estado en preparación durante décadas. El submarino nuclear Álvaro Alberto es un componente esencial del Programa de Obtención de Submarinos (PROSUB), una iniciativa estratégica destinada a reforzar la presencia marítima de Brasil en la región. Esta embarcación ha sido concebida para salvaguardar la denominada “Amazônia Azul”, la vasta zona económica exclusiva del país que alberga recursos naturales, rutas comerciales y reservas energéticas de vital importancia. La Marina de Brasil argumenta que el país requiere un submarino de propulsión nuclear para llevar a cabo patrullajes prolongados sin la necesidad de emerger. Esta capacidad facilitaría la vigilancia de extensas distancias en el Atlántico Sur y permitiría una respuesta ágil ante amenazas o actividades no autorizadas en aguas brasileñas. La embarcación contará con un reactor nuclear propio, desarrollado en Brasil, basado en un sistema PWR (planta de agua a presión). Este reactor sería capaz de generar alrededor de 48 MW, suficiente para proporcionar velocidades cercanas a los 25 nudos en inmersión y permitir meses de operación sin recarga de combustible. El submarino de ataque con propulsión nuclear (SSN), Álvaro Alberto, tendrá aproximadamente 100 metros de eslora, cerca de 10 metros de manga y un desplazamiento sumergido que rondaría las 6000 toneladas. Su capacidad ofensiva incluirá seis tubos lanzatorpedos de 533 mm aptos para torpedos pesados, misiles antibuque y minas. La tripulación estimada ronda las 100 personas. En octubre de 2023, el proyecto avanzó de manera significativa con el corte de la primera plancha de acero destinada a la sección de calificación del casco. Durante el 2025, la Marina de Brasil formalizó nuevos acuerdos con Naval Group para recibir asistencia en sistemas críticos, particularmente en lo que concierne a la planta nuclear. Las proyecciones actuales sugieren que la botadura podría llevarse a cabo en 2029, mientras que la entrada oficial en servicio se prevé entre 2032 y 2034. La magnitud del proyecto movilizó universidades, empresas de defensa, ingenieros nucleares y sectores enteros de investigación. Para Brasil, significa posicionarse como una potencia tecnológica en el hemisferio y consolidar una capacidad que solo poseen países con programas navales de alto nivel. El desarrollo del Álvaro Alberto no solo implica construir un submarino nuclear, sino también crear toda la estructura científica, industrial y tecnológica necesaria para sostenerlo. Esto incluye el dominio del ciclo de combustible nuclear, la creación del prototipo de reactor naval (LABGENE), infraestructura de construcción en Itaguaí y la formación de personal altamente especializado.