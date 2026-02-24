La discusión sobre una posible modificación al sistema de asignación de slots en el aeropuerto El Dorado volvió a tensionar el ambiente en el sector aéreo colombiano. Mientras la autoridad aeronáutica evalúa ajustes a las reglas que distribuyen las franjas horarias en terminales saturadas, Avianca cuestiona la falta de información clara sobre el alcance y la justificación técnica de la iniciativa. Richard Galindo, vicepresidente jurídico de la compañía, aseguró en entrevista con El Tiempo que la preocupación no es menor. Según explicó, la entidad estaría promoviendo cambios sin exponer públicamente los estudios que los respalden, en un momento en que la principal terminal del país enfrenta límites de capacidad y próximas obras que restringirán aún más la operación. Desde la aerolínea sostienen que el primer paso antes de reformar el modelo debería ser hacer cumplir la regulación vigente. Galindo afirmó que actualmente no se estaría verificando con rigor si las compañías utilizan los cupos asignados conforme a los porcentajes mínimos exigidos, ni se estaría impidiendo la comercialización de itinerarios sin la franja aprobada. La empresa señala que existen más de 46 quejas relacionadas con vuelos ofrecidos o programados sin contar con el respectivo permiso horario. Incluso advierte que, en algunos casos, los cupos se asignan poco antes de la operación, lo que, según su postura, incentiva prácticas que distorsionan el mercado y afectan la planificación en un aeropuerto congestionado. Uno de los puntos en debate es la regla conocida como 80/20, que obliga a utilizar al menos el 80% de los slots otorgados para conservarlos en la siguiente temporada. De acuerdo con Galindo, se ha mencionado la posibilidad de elevar ese umbral al 90%, aunque no se han presentado estudios que demuestren su viabilidad en una terminal que opera al límite. El directivo advirtió que modificar las condiciones sin criterios técnicos claros podría convertirse en “la fórmula perfecta para el desastre” y que, de concretarse en las próximas semanas, “generaría caos”. También alertó que redistribuir cupos sin reglas transparentes afectaría la seguridad jurídica y las inversiones realizadas por las aerolíneas bajo el esquema actual, justo cuando se avecinan trabajos en infraestructura que reducirán la capacidad operativa de El Dorado.