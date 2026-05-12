La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud del Gobierno para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”, señalado como máximo líder de la organización criminal y requerido además por la justicia de Estados Unidos. La decisión fue adoptada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien explicó que aún no existen elementos suficientes para verificar el cumplimiento de los compromisos exigidos dentro del proceso de paz planteado por el Ejecutivo. Según el ente acusador, la información entregada hasta ahora no permite comprobar el alcance real de los acuerdos ni identificar plenamente a los integrantes que quedarían bajo supervisión estatal. En la resolución, la Fiscalía indicó que cualquier medida relacionada con la suspensión de órdenes de captura solo podrá evaluarse después del 25 de junio de 2026, fecha fijada para el inicio de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). El organismo señaló que estas zonas no representan el cierre del proceso, sino un mecanismo para facilitar la desmovilización y el sometimiento a la justicia. “La información remitida a la Fiscalía General de la Nación por parte del Gobierno nacional permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”, explicó la entidad. La Fiscalía también llamó la atención sobre la situación judicial de alias “Chiquito Malo”, quien ya cuenta con un concepto favorable de extradición hacia Estados Unidos desde diciembre de 2025. Las autoridades norteamericanas lo acusan de narcoterrorismo, financiación de organizaciones criminales y coordinación de envíos masivos de cocaína hacia territorio estadounidense. De acuerdo con expedientes judiciales de una corte federal de Nueva York, el cabecilla del Clan del Golfo habría liderado una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas mediante alianzas con otras organizaciones ilegales. La Fiscalía insistió en que las eventuales medidas dentro del proceso de paz no afectan las investigaciones penales, ni suspenden la cooperación judicial internacional ni las competencias de jueces y fiscales frente a delitos graves relacionados con crimen organizado.