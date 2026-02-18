En zonas desérticas del noroeste de China, un grupo de investigadores impulsa un innovador plan para recuperar terrenos degradados mediante el uso de cianobacterias, microorganismos con más de 3500 millones de años de historia en la Tierra. La estrategia busca acelerar un proceso natural que, sin intervención, tardaría décadas. Estos organismos forman las llamadas costras biológicas del suelo, una primera capa viva que cumple funciones clave en los ecosistemas áridos. Su presencia contribuye a fijar la arena, mejorar la retención de agua y activar el ciclo de nutrientes en territorios donde la vida vegetal es casi inexistente. El proyecto, liderado por equipos vinculados a la Academia China de Ciencias en áreas cercanas al desierto de Taklamakán y en regiones como Ningxia y Xinjiang, apunta a reconstruir la base biológica del terreno. El objetivo no es crear un oasis inmediato, sino establecer condiciones que permitan la recuperación progresiva del suelo. Las cianobacterias producen polímeros extracelulares que funcionan como un adhesivo natural. Esta sustancia une las partículas sueltas de arena y crea una estructura compacta que resiste la acción del viento. En la práctica, actúan como un “pegamento vivo” que reduce de manera drástica la erosión. Estudios citados por los equipos científicos indican que estas costras pueden consolidar el suelo en periodos de entre 10 y 16 meses. Cuando se cultivan en laboratorio e inoculan de forma controlada, el tiempo de formación puede disminuir de más de una década a apenas uno a tres años, lo que representa un avance significativo en restauración ecológica. El efecto no se limita a la superficie: el proceso activa transformaciones profundas en la calidad del terreno. Entre estas transformaciones se encuentran: A medida que estas comunidades microbianas se consolidan, se incrementa la diversidad del suelo y se desencadena una sucesión ecológica que permite el establecimiento gradual de formas de vida más complejas. Con esta estrategia, China apuesta por una restauración basada en procesos naturales que podrían redefinir la lucha contra la desertificación.