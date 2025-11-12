El tren que atraviesa las pirámides: el orgullo de Egipto que cruza el desierto a 250 kilómetros por hora y con casi 500 pasajeros.

Egipto vuelve a sorprender al mundo con un proyecto monumental: un tren de alta velocidad que atraviesa el desierto y conecta las principales ciudades del país. La iniciativa, impulsada por el Gobierno egipcio junto a Siemens Mobility, marca el inicio de una era moderna en el transporte nacional.

Con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, este tren no solo promete reducir los tiempos de viaje, sino también ofrecer una experiencia única a los pasajeros que recorrerán la tierra de los faraones.

El lanzamiento del tren, presentado en la feria internacional TransMEA 2025 en El Cairo, fue recibido como un símbolo de orgullo nacional. Autoridades y turistas destacan que el nuevo sistema ferroviario permitirá contemplar las pirámides y paisajes del desierto egipcio desde una perspectiva nunca antes vista.

Un viaje histórico por el corazón del desierto

El tren, conocido como Velaro Egypt, cuenta con capacidad para casi 500 pasajeros y está diseñado para soportar las extremas condiciones del clima desértico. Equipado con avanzados sistemas de filtración y refrigeración, combina tecnología alemana de última generación con la esencia cultural de Egipto. Cada detalle busca reflejar el equilibrio entre modernidad y tradición.

Egipto contará con la sexta red de alta velocidad más extensa del mundo.

La línea principal, llamada Green Line, conectará El Cairo con ciudades clave como Alejandría, Ain Sokhna y Marsa Matrouh, a lo largo de más de 660 kilómetros. Este trayecto, descrito como “el Canal de Suez sobre rieles”, será una de las rutas más emblemáticas del mundo, integrando costa, desierto y monumentos milenarios.

El orgullo de una nación moderna

Para el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, y el ministro de Transporte, Kamel El-Wazir, este tren representa un antes y un después en la movilidad del país. “Estamos construyendo un Egipto más conectado, sostenible y preparado para el futuro”, afirmaron durante la inauguración.

El proyecto ferroviario también apunta a impulsar el turismo, permitiendo a millones de viajeros explorar con mayor facilidad los tesoros del país. Siemens, encargada de la fabricación y mantenimiento por los próximos 15 años, destacó que el sistema se integrará con otros trenes regionales que ampliarán la red hasta superar los 2000 kilómetros.

El lanzamiento del tren fue recibido como un símbolo de orgullo nacional.

Un futuro sobre rieles para el turismo egipcio

El tren que atraviesa las pirámides ya es visto como una de las grandes atracciones del país. Su velocidad, confort y vistas panorámicas lo convertirán en un ícono del turismo moderno. Según las autoridades, Egipto contará con la sexta red de alta velocidad más extensa del mundo.

Más que un medio de transporte, el nuevo tren busca convertirse en una experiencia inolvidable: un viaje por la historia y la modernidad egipcia, en el que las antiguas pirámides y el desierto se funden con el futuro del país.