Recientemente, China ha impactado el ámbito internacional con el descubrimiento de un vasto yacimiento de oro en la provincia de Liaoning, situada en el noreste del país asiático. Este depósito alberga aproximadamente 1000 toneladas de oro, constituyendo uno de los hallazgos más significativos en la historia del país. El interés por este descubrimiento, que puede ser calificado como milenario y fue realizado a finales de 2024, radica en la magnitud y riqueza del yacimiento. Además, se extiende por varios kilómetros y, según los especialistas, se considera de fácil extracción debido a las características geológicas de la región. Los expertos han indicado que cada perforación ha evidenciado la presencia del oro, lo que sugiere una alta concentración del mineral. Este avance se logró gracias a una estrategia de prospección que integró técnicas generales y específicas a lo largo del año anterior, con el objetivo de optimizar la detección del recurso. El hallazgo histórico de la mina de oro es considerado como un resultado positivo de las prácticas tecnológicas aplicadas por el Gobierno de China en el último tiempo. Se trata de un fenómeno que no es aislado: en la provincia de Hunan fue encontrado otro yacimiento del mismo calibre e igual de prometedor hace unos pocos meses. Los especialistas en este mineral aseguran que la mina de oro encontrada en Liaoning presenta alrededor de 40 vetas auríferas y una profundidad de más de un kilómetro. Se trata de una estructura que podría contener un valor cercano a los 80.000 millones de dólares. En el contexto geopolítico actual, el oro ha adquirido una relevancia significativa para China, actuando como un mineral acumulador de riqueza. Este metal precioso es esencial no solo para las reservas internacionales y la estabilidad monetaria, sino también para sectores de alta tecnología, como la fabricación de baterías y dispositivos electrónicos. Diversos expertos, entre ellos los del Consejo Mundial del Oro, han señalado la importancia de verificar los datos iniciales y evaluar la viabilidad de explotación. Las estimaciones sobre el volumen y la accesibilidad del mineral aún requieren confirmación a través de estudios independientes. Actualmente, el precio del kilo de oro de 24 kilates en Colombia asciende a 440 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones efectuadas por especialistas y plataformas dedicadas a evaluar el valor de este mineral. Las fluctuaciones en este contexto evidencian una ligera volatilidad. Estos precios son al contado y están vinculados al mercado mayorista o internacional. En caso de que usted adquiera oro físico en Colombia, es posible que se incluyan comisiones, impuestos o costos de fabricación, entre otros valores.