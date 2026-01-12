El Gobierno moverá los dos feriados más esperados de 2026 y todos los trabajadores deben revisar sus vacaciones.

Semana Santa volverá a concentrar la atención de trabajadores y empresas en todo el país (Fuente: archivo).

El calendario oficial de 2026 ya empieza a generar movimientos entre trabajadores, empresas y el sector turístico. El Gobierno confirmó que dos de los feriados más esperados del año, correspondientes a Semana Santa, cambiarán de fecha frente a 2025, un ajuste que obliga a revisar con anticipación la programación de vacaciones, turnos laborales y viajes familiares en Colombia.

A diferencia de otros festivos que se trasladan por la Ley Emiliani, el Jueves Santo y el Viernes Santo mantienen su ubicación exacta en el calendario, lo que hace que cada año caigan en días distintos. En 2026, estas fechas se correrán varias semanas frente al año anterior y modificarán uno de los puentes más largos y estratégicos del calendario nacional.

¿Cuándo es Semana Santa en Colombia en 2026?

La Semana Santa de 2026 ya tiene fechas definidas en el calendario colombiano. Iniciará con el Domingo de Ramos el 29 de marzo y finalizará con el Domingo de Resurrección el 5 de abril, un periodo que tradicionalmente reduce la actividad académica y laboral en distintas regiones del país.

Este bloque de días es uno de los más relevantes del año por su impacto en la movilidad, el turismo interno y la planificación empresarial, especialmente en sectores como transporte, comercio y servicios.

¿Qué días caen el Jueves Santo y el Viernes Santo en 2026?

En 2026, los dos festivos centrales de Semana Santa serán:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Ambos días son festivos nacionales obligatorios en Colombia para el sector público y privado, con excepción de las actividades esenciales. Al no trasladarse, se respetan exactamente como aparecen en el calendario, permitiendo una planeación clara desde comienzos de año.

¿Por qué estos feriados cambian frente a 2025?

El cambio responde al calendario litúrgico. En 2025, el Jueves y el Viernes Santo se celebraron el 17 y 18 de abril, mientras que en 2026 se adelantan hasta los primeros días de abril.

Esta variación anual suele generar confusión entre trabajadores, por lo que las autoridades recomiendan verificar con tiempo las fechas antes de solicitar vacaciones o cerrar acuerdos laborales.

¿Habrá puente largo en Semana Santa 2026?

Sí. Al caer el Jueves Santo y el Viernes Santo de forma consecutiva, los colombianos podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Este puente largo convierte a la Semana Santa en uno de los momentos con mayor movimiento turístico del año, con alta demanda en destinos tradicionales como Popayán, Mompox, Tunja y varios municipios con fuerte arraigo religioso.

¿Cuántos festivos tendrá abril de 2026 en Colombia?

El mes de abril contará con dos festivos oficiales, ambos correspondientes a Semana Santa:

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

Aunque se concentran en una sola semana, su impacto es significativo en la economía, el transporte y la planificación laboral, razón por la cual muchos trabajadores ya están revisando sus calendarios de vacaciones para 2026.

¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores para planear vacaciones?

Con las fechas ya confirmadas, expertos en gestión laboral recomiendan revisar políticas internas de las empresas, acuerdos colectivos y cronogramas escolares. Anticiparse puede marcar la diferencia entre aprovechar el puente largo o enfrentar sobrecostos en viajes y hospedajes.