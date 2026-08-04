El presidente insistió en sus cuestionamientos al proceso electoral. Sus declaraciones se dieron en la recta final de su Gobierno.

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A tres días de entregar el poder, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar públicamente el resultado de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026 y aseguró que el escrutinio que declaró ganador a Abelardo de la Espriella estuvo rodeado de “oscuridad”. Las declaraciones fueron hechas desde la Casa de Nariño durante una intervención en la que insistió en la existencia de un presunto fraude electoral.

El pronunciamiento del mandatario se produjo pese a que el resultado de la segunda vuelta ya fue avalado por el Consejo Nacional Electoral tras concluir el escrutinio oficial. De acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades electorales, De la Espriella obtuvo una ventaja cercana al 0,96 % sobre el senador Iván Cepeda.

Petro afirmó que sus advertencias sobre posibles irregularidades fueron desestimadas por distintos sectores y señaló directamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil por no haber reformado, según él, el sistema electoral antes de los comicios presidenciales.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026?

Durante su intervención, Petro sostuvo que existió un “fraude electoral y algorítmico sistemático” sobre un gran volumen de votos y aseguró que dicho resultado no reflejaría la voluntad popular. El mandatario afirmó que su denuncia se basa en análisis realizados por un colectivo digital y en información recopilada por miles de testigos ciudadanos.

Según explicó, un grupo de aproximadamente 70.000 testigos digitales habría revisado actas electorales y detectado supuestas inconsistencias en más de 120.000 documentos.

Petro volvió a denunciar fraude electoral y dijo que el escrutinio que dio ganador a De la Espriella estuvo marcado por la “oscuridad” en Colombia. Imagen creada con IA

¿Por qué Petro habló de manipulación de los formularios E-14?

Uno de los principales argumentos expuestos por el presidente fue la supuesta desaparición del “candado hash” en los formularios E-14 publicados en la plataforma de la Registraduría. Petro afirmó que, sin ese mecanismo de seguridad, los archivos PDF podrían ser modificados después de ser cargados al sistema.

El mandatario aseguró que en procesos electorales anteriores existían controles tecnológicos diferentes y cuestionó las garantías ofrecidas durante la segunda vuelta presidencial.

¿Qué respondió Petro sobre la auditoría del software electoral?

Petro también cuestionó el software utilizado para el escrutinio y sostuvo que no se permitió una auditoría técnica independiente completa. En sus declaraciones mencionó a la firma Thomas Greg & Sons y señaló que, a su juicio, el sistema no ofreció suficientes garantías para verificar plenamente los resultados.

Además, criticó decisiones judiciales que rechazaron acciones presentadas por sectores cercanos al oficialismo para pedir la nulidad de la elección.

¿Qué dijo Petro sobre Iván Cepeda y la legitimidad del nuevo Gobierno?

En uno de los apartes más polémicos de su intervención, el presidente afirmó que, en su criterio, “el que ganó es Iván Cepeda” y calificó a De la Espriella como un “presidente ilegítimo”. También sostuvo que actores extranjeros habrían intervenido en el proceso electoral, aunque no presentó pruebas públicas que respaldaran esa afirmación.

Las declaraciones generaron una nueva ola de reacciones políticas y en redes sociales, debido a la gravedad de los señalamientos formulados por el jefe de Estado saliente.

¿Qué dijeron las autoridades electorales sobre el resultado presidencial?

Hasta el momento, las autoridades electorales mantienen la validez del resultado oficial. El Consejo Nacional Electoral concluyó el escrutinio nacional y ratificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030.

La Registraduría, por su parte, ha defendido la legalidad del proceso y no ha reconocido las irregularidades denunciadas por Petro.

¿Qué ocurre ahora con la posesión presidencial en Colombia?

La posesión de Abelardo de la Espriella está programada para el 7 de agosto de 2026. Con ello terminará oficialmente el mandato de Gustavo Petro.

En su intervención, el presidente también advirtió sobre riesgos de violencia política y mencionó información relacionada con explosivos en varias regiones del país, afirmando que las autoridades intentan ubicarlos para evitar posibles actos terroristas.