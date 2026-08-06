Alertan por millonaria aprobación de contratos por $735.000 millones en el último día del Gobierno Petro

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A pocas horas del cambio de gobierno, la Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FEDECTI) encendió las alarmas por la posible aprobación de proyectos financiados con regalías por un valor cercano a los $735.000 millones.

La organización solicitó aplazar la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), convocada para el 6 de agosto, al considerar que existen riesgos jurídicos y posibles conflictos de interés que deben ser revisados antes de cualquier votación.

Cuáles son las preocupaciones por los proyectos de regalías

FEDECTI, que reúne a más de 190 actores del ecosistema científico y tecnológico del país, manifestó su preocupación por la transparencia del proceso y pidió que se realicen verificaciones técnicas y jurídicas adicionales.

Según explicó la federación, uno de los principales cuestionamientos radica en que varios de los proyectos que serán sometidos a consideración no fueron aprobados durante los cuatro años del actual gobierno y ahora podrían recibir luz verde en la última jornada de la administración de Gustavo Petro.

Además, el gremio advirtió sobre posibles modificaciones en los cronogramas y eventuales conflictos de interés relacionados con antiguos integrantes del OCAD.

La polémica por los proyectos que serán votados

Otro de los puntos señalados por la organización tiene que ver con la cantidad de iniciativas que llegarán a la próxima sesión del organismo.

De acuerdo con el comunicado, aunque el compromiso inicial apuntaba a destrabar la totalidad de la convocatoria, finalmente solo cinco de los treinta proyectos serían presentados para su aprobación.

La federación indicó que algunas de estas iniciativas corresponderían a entidades que hicieron parte del OCAD durante 2026, motivo por el cual solicitó un proceso reforzado de supervisión.

Alertan por millonaria aprobación de contratos por $735.000 millones en el último día del Gobierno Petro EFE/Chema Moya

El pedido a la Procuraduría y a los organismos de control

Ante este escenario, FEDECTI pidió la intervención de entidades como la Procuraduría, la Contraloría y otros organismos de control para revisar en profundidad la legalidad y la viabilidad técnica de los proyectos antes de que sean sometidos a votación.

La organización también reclamó auditorías sobre las plataformas utilizadas en el proceso y la verificación de los criterios empleados por los evaluadores.

Según la federación, el objetivo es proteger los recursos del Sistema General de Regalías, garantizar la seguridad jurídica de las decisiones y fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de administrar estos fondos.

La discusión coincide con la transición presidencial

La controversia se produce en medio de la transición política que atraviesa el país, ya que el próximo 7 de agosto se realizará la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.