El presidente Gustavo Petro obtuvo un 54,5% de imagen positiva en la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), cuyos resultados fueron publicados por la revista Cambio. El sondeo muestra además que un 38,4% de los consultados tiene una percepción desfavorable del mandatario, mientras que un 7,1% respondió que no sabe o no contestó. El estudio también reflejó una mejora frente a la medición anterior. La favorabilidad del jefe de Estado creció 5,7 puntos porcentuales respecto de enero de 2026, cuando se ubicaba en 48,8%. En paralelo, la imagen negativa presentó una variación frente al registro previo. De acuerdo con la información divulgada, el repunte en la percepción favorable se da en un contexto marcado por el incremento del 23,7% del salario mínimo. La publicación señala que este factor habría incidido en la mejora de los indicadores, pese a las dificultades que atraviesa el sistema de salud. Tras conocerse los resultados, Petro se pronunció en su cuenta oficial de X, donde agradeció el respaldo y escribió: “Gracias, pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno y escribiré algunas cuantas cosas”. El sondeo también indagó sobre el escenario electoral. Entre quienes califican positivamente al presidente, una proporción significativa manifestó que respaldaría al senador Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial. El candidato del Pacto Histórico aparece con 35,4%, más del doble que su contendiente más cercano, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien registra 16,7%. La medición fue elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, a partir de 2187 entrevistas realizadas en 62 municipios de distintas zonas del país, entre ellas Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur-Amazonía, Eje Cafetero, Llanos Orientales, Pacífico y Bogotá. El relevamiento se llevó a cabo del 23 al 28 de febrero de 2026 mediante encuestas presenciales en hogares y también a través de contactos telefónicos. Según los datos técnicos difundidos, el sondeo tiene un margen de error menor al 3% y un nivel de confianza del 95%.