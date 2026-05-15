La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino. Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Leo, hoy abraza el extra: llevarte trabajo a casa no te pesa y te hace sentir útil. Prioriza dos o tres tareas y fija límites claros; tu eficacia crecerá. Arrima el hombro con humildad y constancia, lidera con el ejemplo. Tu esfuerzo valdrá la pena: ganarás solvencia y confianza en tus resultados. Hoy, 2026-05-15, para Leo el trabajo fluirá con un claro sentido de servicio: llevarte tareas a casa no te pesará y te hará sentirte más útil; es momento de arrimar el hombro, apoyar al equipo y asumir responsabilidades con generosidad, lo que puede traer reconocimiento; cuida los límites y organiza prioridades para que tu esfuerzo rinda al máximo Leo, hoy tu vida amorosa se nutre de tu sentido de responsabilidad: tu entrega y ganas de “arrimar el hombro” te harán verte confiable y atractivo; si canalizas esa energía en gestos prácticos y atentos, la conexión con tu pareja o interés romántico se fortalecerá. La compatibilidad del día se inclina hacia Capricornio, un signo que valora tu compromiso y sabrá corresponder a tu constancia; una cita sencilla, planificada y sin improvisaciones será el escenario ideal para que la chispa surja. Para los del signo Leo, sus números de la suerte son 10, 72, 35 y 97 y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones clave o probar suerte en juegos. Leo, aunque te motive llevar trabajo a casa, cuida tu salud fijando una hora de cierre y haciendo breves pausas de respiración y estiramientos para evitar el agotamiento