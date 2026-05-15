Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 15 de mayo de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los virginianos Para Virgo, el día podría traer un compromiso o cena poco apetecible que amenace con pasar factura por excesos o falta de sueño. Resultará más saludable conservar la energía con límites discretos y una retirada temprana. Una excusa breve y sobria bastaría para salir sin dar explicaciones y resguardar el bienestar. La calma se mantendrá al priorizar descanso y moderación. Este 2026-05-15, Virgo, en el trabajo te irá bien si marcas límites: puede surgir un compromiso o cena con compañeros que no te apetece y que pondría en riesgo tu descanso y energía; pon una excusa, vete lo antes posible y no des explicaciones. Mantén el enfoque en tus tareas y evita excesos para que tu rendimiento no se resienta. Virgo: Hoy el amor te pedirá calma y límites. Si una cena o compromiso te agota, prioriza el descanso y sé claro con tu pareja o interés: la sinceridad y un plan sencillo fortalecerán el vínculo. Compatibilidad: Cáncer será tu mejor aliado durante este día; su empatía y calidez encajarán con tu deseo de retirarte pronto y cuidar tu bienestar emocional. Para Virgo, los números de la suerte son "10, 59, 60, 36" y pueden servir para elegir fechas clave, planificar proyectos o tomar decisiones con confianza. Virgo, prioriza tu bienestar: si un compromiso te sobrepasa, pon una excusa amable, retírate temprano y evita los excesos; al llegar a casa, hidrátate, respira profundo y duerme lo necesario.