La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Capricornio y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Para Capricornio, el reconocimiento por el buen desempeño se hará visible y la posibilidad de una mejora salarial parecerá más cercana. La exposición clara de objetivos ante superiores, aunque encuentre un primer no, suele madurar con el tiempo. Explorar nuevas vías de actuación puede allanar el camino. Capricornio, este 2026-05-15 destacarás en el trabajo: recibirás felicitaciones por tu labor y sentirás más cerca el aumento que anhelas. Pídelo con claridad a tu jefe; puede que al principio te diga que no, pero más adelante lo replantee. Explora nuevas formas de actuar para impulsar ese reconocimiento. Capricornio, en el amor hoy recibirás reconocimiento por tu entrega, igual que en el trabajo: tu pareja o interés notará tu esfuerzo y te acercarás a esa estabilidad afectiva que deseas. Habla con claridad sobre lo que quieres; si al principio no obtienes el sí, la otra persona podría replanteárselo más adelante. La compatibilidad más alta la tendrás con Virgo, que valora la honestidad y el plan paso a paso. Con su paciencia y tu determinación, una conversación directa puede abrir la puerta a acuerdos y planes en común. Los números de la suerte para Capricornio son 77, 56, 52 y 20; pueden servir para guiar decisiones, elegir fechas clave o combinaciones en juegos. Capricornio, mientras te reconocen y te preparas para pedir ese aumento, cuida tu bienestar con pausas de respiración y caminatas breves para descargar tensión. Explora una nueva rutina de estiramientos o meditación que te ayude a mantener claridad y asertividad sin sobrecargarte.