Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 15 de mayo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.397,25 pesos colombianos. En la última semana, el euro registró un leve avance de 0.02%, pero en el último año acumula una caída de 5.94%, lo que sugiere una tendencia anual negativa pese al repunte reciente. La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 14.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 16.46%. ¿El resultado indica alza o baja? En los últimos diez días, el Euro mostró tendencia alcista: cinco avances iniciales, corrección de dos días y nuevo impulso de tres, cerrando por encima del inicio. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo, lo que podría beneficiar a los importadores y generar confianza en el mercado. Este viernes, 15 de mayo de 2026, Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 4397.25 pesos colombianos, deberán pagar 439725 pesos; por 200 euros, 879450 pesos; y por 500 euros, 2198625 pesos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Compra euros en Colombia solo en bancos y casas de cambio autorizados por la Superintendencia Financiera; compara el tipo de cambio del día y las comisiones. Evita intermediarios informales, usa transferencias o pagos electrónicos y exige factura y comprobante. Para vender, acude a entidades reguladas y confirma la tasa de compra y los costos antes de cerrar. No entregues efectivo en la calle; verifica la identidad del operador, realiza la operación en sede segura y conserva los soportes, cumpliendo la normativa vigente.