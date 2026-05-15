Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 15 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 757,33 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.03%, es menor que la volatilidad anual del 14.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, el Real mostró leve sesgo alcista: cinco alzas, cuatro caídas y una jornada sin cambios; el comportamiento fue volátil, con rachas cortas de avance interrumpidas por retrocesos y cierre en baja. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este viernes, 15 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 757.3340613978839 pesos colombianos, es de 75733.40613978839 pesos colombianos; 200 reales cuestan 151466.81227957678 pesos colombianos y 500 reales cuestan 378667.03069894195 pesos colombianos.