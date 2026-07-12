Hallazgo histórico: descubren uno de los mayores yacimientos de oro del mundo a más de 1.000 metros de profundidad

Todos los botan a la basura, pero podrían contener oro de 22 quilates: el hallazgo que sorprendió a los científicos

China volvió a captar la atención del sector minero tras confirmar el hallazgo de uno de los depósitos de oro más importantes descubiertos en los últimos años. El yacimiento fue localizado en el campo aurífero de Wangu, ubicado en el condado de Pingjiang, provincia de Hunan, donde los estudios geológicos identificaron más de 300 toneladas métricas de oro a gran profundidad.

Además de su volumen, los especialistas destacaron la elevada concentración del mineral, un factor que convierte a este descubrimiento en uno de los más relevantes para la industria de la minería.

¿Por qué este yacimiento de oro es considerado uno de los más importantes del mundo?

Las investigaciones determinaron que el depósito presenta una concentración de hasta 138 gramos de oro por tonelada de roca, una cifra muy superior al promedio registrado en explotaciones subterráneas, que suele rondar los 8 gramos por tonelada.

Gracias a esta riqueza mineral, el yacimiento de Wangu pasó a ser considerado uno de los más prometedores del planeta tanto por la cantidad de reservas como por la calidad del metal encontrado.

¿Cómo lograron encontrar el depósito de oro?

El descubrimiento fue posible mediante el uso de modelado geológico en tres dimensiones (3D), una tecnología que permitió identificar más de 40 vetas auríferas a profundidades superiores a los 1.000 metros.

Actualmente, las perforaciones continúan avanzando hacia los 3.000 metros, donde los especialistas creen que podrían existir reservas adicionales de oro.

Hallazgo histórico: descubren uno de los mayores yacimientos de oro del mundo a más de 1.000 metros de profundidad Imagen creada con IA

¿Cuánto dinero representa este hallazgo?

Según informó la agencia estatal Xinhua, el valor estimado del yacimiento supera los 83.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del descubrimiento.

El hallazgo se produce en un contexto de elevada demanda internacional de oro, impulsada por la búsqueda de activos considerados refugio frente a la incertidumbre económica.

De acuerdo con reportes, la cotización del metal precioso se aproxima a los 2.700 dólares por onza, por lo que este nuevo depósito podría influir en la planificación de futuros proyectos mineros y en el mercado global del oro.