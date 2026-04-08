El Gobierno de Estados Unidos volvió a poner en escena uno de sus sistemas más estratégicos en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, con el despliegue de una aeronave preparada para operar en escenarios extremos. Según informó Semana, uno de los llamados “aviones del fin del mundo” fue detectado sobrevolando una base aérea clave en Nebraska, en un contexto marcado por la presión del presidente Donald Trump sobre Irán para avanzar en un acuerdo de paz. El movimiento no pasó desapercibido y volvió a poner el foco en las capacidades de este avión único en el mundo. El Boeing E-4B Nightwatch es una aeronave especialmente diseñada para actuar como un centro de comando aéreo en situaciones críticas, incluyendo conflictos nucleares. Este avión, basado en un Boeing 747 modificado, tiene la capacidad de transportar a las máximas autoridades del país, como el presidente, el vicepresidente y altos funcionarios, garantizando la continuidad del Gobierno incluso en escenarios de guerra. Su tecnología le permite resistir explosiones nucleares, pulsos electromagnéticos (EMP) y otros eventos de gran magnitud, lo que lo convierte en una pieza clave dentro de la estrategia de defensa estadounidense. La aeronave fue detectada cerca de la base aérea de Offutt, sede del Comando Estratégico de Estados Unidos, una ubicación fundamental para las operaciones militares del país. Si bien estos vuelos suelen formar parte de entrenamientos regulares, su aparición coincidió con un momento de alta tensión internacional, lo que generó atención a nivel global. Las prácticas incluyen maniobras complejas como aterrizajes inmediatos, vuelos a baja altura y ejercicios de espera, con el objetivo de mantener a las tripulaciones preparadas ante cualquier eventualidad. El movimiento del E-4B se da en paralelo a un escenario delicado en Medio Oriente, donde Irán rechazó propuestas recientes vinculadas a un posible alto al fuego. En ese marco, el presidente Donald Trump intensificó sus advertencias y fijó un plazo para que se restablezca el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo. La combinación de estos factores eleva la tensión internacional y explica por qué este tipo de despliegues militares vuelve a captar la atención mundial.