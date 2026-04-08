El Ejército Nacional de Colombia confirmó la apertura del Curso de Oficiales 2026-2, una convocatoria dirigida a jóvenes bachilleres que quieran ingresar a la Escuela Militar de Cadetes y construir una carrera profesional dentro de las Fuerzas Militares. El proceso ya está en marcha, tiene cupos limitados y contempla una formación académica, física y militar durante aproximadamente cuatro años, con posibilidad de empleo estable una vez finalizado el programa. La institución busca hombres y mujeres interesados en formarse como líderes militares y desempeñarse en áreas operativas o administrativas. Los aspirantes que superen todas las etapas ingresarán como cadetes y, tras completar el plan académico, obtendrán el grado de subteniente, iniciando su vida laboral dentro del Estado. El proceso de inscripción se realiza directamente con la Escuela Militar mediante su plataforma oficial. Los interesados deben crear un usuario, diligenciar la información personal y avanzar con el pago del proceso de incorporación. Luego de la inscripción, los aspirantes deberán cumplir varias etapas eliminatorias que incluyen evaluaciones psicométricas, exámenes médicos, entrevistas y pruebas físicas. Cada fase está diseñada para medir la aptitud académica, mental y física de quienes buscan convertirse en oficiales del Ejército. Debido a que los cupos son limitados, el proceso es competitivo y solo quienes cumplan con todos los requisitos avanzarán hasta la fase final de selección. Entre las condiciones básicas exigidas para participar en la convocatoria se encuentran: El programa profesional en Ciencias Militares tiene una duración aproximada de cuatro años, equivalentes a ocho semestres académicos. Durante este tiempo, los cadetes reciben formación universitaria combinada con entrenamiento militar. El plan de estudios incluye liderazgo, estrategia, defensa, gestión operativa, entrenamiento físico y valores institucionales. También se complementa con carreras adicionales como ingeniería civil, derecho, administración logística, educación física o relaciones internacionales. Al finalizar la formación, los estudiantes reciben el grado de subteniente y pasan a integrar oficialmente las filas del Ejército Nacional. Uno de los puntos que más interés genera en esta convocatoria es la estabilidad laboral. Una vez egresados, los nuevos oficiales comienzan su carrera con un salario aproximado entre 2.500.000 y 3.500.000 pesos mensuales, dependiendo de la escala del sector Defensa. A este ingreso se suman beneficios como: Esto convierte la convocatoria en una alternativa educativa y laboral con proyección a largo plazo. El proceso está dividido en varias etapas que deben superarse de manera consecutiva: Solo quienes aprueben cada fase serán admitidos como cadetes y podrán iniciar la carrera militar.