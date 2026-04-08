El Gobierno de Colombia fijó su postura en el escenario internacional en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, especialmente por la situación que involucra el estratégico paso marítimo del Golfo Pérsico y su impacto en el comercio global. Según información compartida por La FM, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora colombiana ante el organismo, Leonor Zalabata, manifestó la preocupación del país por la evolución del conflicto, que llevaba varias semanas sin señales claras de desescalada. Con este contexto, la atención internacional se centró en la decisión que tomaría Colombia frente a una propuesta clave para la seguridad marítima en la región. Durante la sesión, Colombia decidió abstenerse de votar una resolución urgente vinculada a la seguridad y la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte de petróleo a nivel mundial. Desde la delegación se reconoció la relevancia de este corredor marítimo para la economía global, pero se cuestionó el contenido del documento presentado, al considerarlo impreciso y con posibles interpretaciones amplias. La representante colombiana advirtió que la falta de claridad jurídica podría derivar en consecuencias más amplias para la estabilidad regional, incluyendo el riesgo de intensificar el conflicto o involucrar a más actores en un escenario ya complejo. En paralelo a la discusión en la ONU, el conflicto sumó nuevos elementos de incertidumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó advertencias públicas en las que exigió permitir el paso de buques petroleros por el estrecho, aumentando la presión internacional. A esto se sumaron reportes de inteligencia difundidos por medios internacionales que indican que Mojtaba Khamenei, figura clave dentro del liderazgo iraní, estaría en estado grave y sin capacidad de participar en decisiones del régimen. Estos factores profundizan la incertidumbre en la región, en un contexto donde el control del estrecho y la estabilidad política de Irán son determinantes para la evolución del conflicto y el equilibrio global.